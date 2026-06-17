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Thái Lan: Căn phòng đóng cửa bật điều hòa dù không có người, cảnh sát ập vào chứng kiến cảnh ám ảnh

Gia Linh
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Vụ việc xảy ra tại Thái Lan khiến cho những người có mặt ở hiện trường không khỏi ám ảnh.

Mới đây, cảnh sát đang mở cuộc điều tra xung quanh một vụ giết người dã man tại Thái Lan sau khi họ phát hiện ra thi thể một người đàn ông ở nước này bị giấu trong một thùng nhựa chôn bên trong một chậu trồng cần sa tại một ngôi nhà ở Bangkok.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, các sĩ quan từ Đồn cảnh sát Don Mueang được gọi đến một căn nhà trong khu dân cư trên đường Thoet Ratchan, phường Si Kan, quận Don Mueang, vào khoảng 10 giờ tối ngày 14 tháng 6 vừa qua, sau khi nhận được báo cáo về một vụ ẩu đả. Kiểm tra ban đầu không tìm thấy bằng chứng nào về vụ việc được báo cáo.

Căn phòng đóng cửa bật điều hòa dù không có người, cảnh sát ập vào chứng kiến cảnh ám ảnh - Ảnh 1.

Chiếc thùng đáng ngờ được phát hiện bên trong căn nhà khóa trái cửa.

Tuy nhiên, vài giờ sau, vào khoảng 5 giờ sáng ngày 15/6, một người đàn ông được xác định là Phuwanai đã liên lạc lại với cảnh sát, cho rằng một vụ giết người đã xảy ra tại cùng địa chỉ. Mặc dù ban đầu các sĩ quan không tìm thấy dấu hiệu rõ ràng của tội phạm, người khiếu nại vẫn khẳng định một vụ giết người đã xảy ra.

Cảnh sát đã tiến hành khám xét kỹ hơn căn nhà và nghi ngờ một căn phòng trên tầng hai. Các điều tra viên phát hiện căn phòng bị khóa từ bên trong, trong khi máy điều hòa vẫn đang hoạt động.

Căn phòng đóng cửa bật điều hòa dù không có người, cảnh sát ập vào chứng kiến cảnh ám ảnh - Ảnh 2.

Thi thể người đàn ông được tìm thấy bên trong chiếc thùng.

Sau khi phá cửa vào, cảnh sát tìm thấy đất vương vãi trên sàn nhà và một sợi dây chuyền gần một cái chậu trồng cần sa. Phát hiện này đã dẫn đến việc khám xét chậu trồng, nơi cảnh sát tìm thấy một thùng nhựa bị chôn vùi. Bên trong thùng, cảnh sát tìm thấy thi thể của một người đàn ông 34 tuổi được xác định danh tính là Chaiyasit, con trai của chủ nhà. Nhà chức trách cho biết nạn nhân đã bị đâm nhiều nhát.

Theo Phuwanai, có bốn người được cho là có liên quan đến vụ việc. Ông ta xác định một trong những nghi phạm là Suppakorn và cho rằng nghi phạm này đã cãi nhau với Chaiyasit trước khi xảy ra vụ tấn công gây chết người. Cảnh sát chưa công khai xác nhận chi tiết về vụ tranh chấp được cho là đã xảy ra. Tuy nhiên, các sĩ quan tại Đồn cảnh sát Don Mueang đã nói với một số phương tiện truyền thông rằng một nghi phạm đã bị bắt giữ.

Cuộc điều tra vụ án mạng ở Don Mueang vẫn đang tiếp diễn khi các nhà điều tra đang nỗ lực xác định và truy tìm các nghi phạm còn lại và làm rõ các tình tiết xung quanh vụ việc.

Gia Linh (Theo The Thaiger)

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cảnh sát

thi thể

Điều hòa

Căn phòng

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