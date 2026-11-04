HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thái Lan báo tin dữ cho ô tô điện Trung Quốc

Đức Nam
|

Thái Lan sẽ tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe điện nhập khẩu từ mức 10% hiện tại lên 35%, nhằm thúc đẩy sản xuất trong nước trước làn sóng xe điện nguyên chiếc từ Trung Quốc tràn vào.

- Ảnh 1.

Theo Bộ trưởng Công nghiệp Varawut Silpa-archa, nội các Thái Lan đã thông qua kế hoạch này đối với các loại xe chạy bằng pin (BEV), với mức thuế mới bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1 năm tới.

Phát biểu với các phóng viên sau cuộc họp nội các, ông Varawut cho biết: "Chính phủ ưu tiên các chuỗi cung ứng và những nhà đầu tư đã rót vốn vào Thái Lan, góp phần phát triển ngành công nghiệp ô tô và hỗ trợ nền kinh tế Thái Lan trong nhiều thập kỷ qua, đặc biệt là các doanh nghiệp Nhật Bản".

Ông Pornchai Thiraveja, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế tiêu thụ đặc biệt, cho biết việc tái cấu trúc thuế nhằm khuyến khích đầu tư vào ngành công nghiệp ô tô trong nước, qua đó giúp chuyển đổi Thái Lan thành một trung tâm sản xuất xe điện của khu vực.

Thái Lan hiện là thị trường ô tô lớn thứ ba tại Đông Nam Á, sau Malaysia và Indonesia. Giống nhiều quốc gia khác, xe điện đang ngày càng thâm nhập sâu hơn vào thị trường Thái Lan - dẫn đầu là các thương hiệu từ Trung Quốc - trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao thúc đẩy quá trình chuyển dịch từ xe sử dụng động cơ đốt trong sang xe điện.

Theo Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan, doanh số xe điện du lịch đạt 161.532 chiếc trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9, chiếm 31% tổng doanh số bán xe. Trong khi đó, dữ liệu từ liên đoàn này cho thấy sản lượng xe điện sản xuất tại Thái Lan trong cùng kỳ chỉ đạt 70.472 chiếc, cho thấy một lượng lớn xe điện đang được nhập khẩu.

- Ảnh 2.

Chính phủ Thái Lan cân nhắc điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt vì cho rằng sự gia tăng của xe điện nhập khẩu không giúp ích cho việc phát triển chuỗi cung ứng nội địa hay tạo thêm việc làm.

Các nhà lắp ráp ô tô Nhật Bản - vốn tập trung chủ yếu vào xe hybrid và xe sử dụng động cơ đốt trong - đã bày tỏ quan ngại rằng hệ thống thuế hiện tại thiếu công bằng, khiến các loại xe sản xuất trong nước trở nên kém cạnh tranh hơn. Hiện nay, các dòng xe hybrid lắp ráp tại Thái Lan đang chịu mức thuế tiêu thụ đặc biệt từ 6% đến 15%, trong khi xe sử dụng động cơ đốt trong chịu mức thuế từ 25% đến 35%.

Theo số liệu thống kê từ Bộ Thương mại Thái Lan, trong chín tháng đầu năm 2026, giá trị nhập khẩu xe điện (EV) của nước này đạt khoảng 2,36 tỷ USD (tính theo phân loại các loại xe chỉ sử dụng động cơ điện để vận hành), trong đó 96% có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Một số nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, bao gồm BYD và Great Wall Motor, đã đặt nhà máy tại Thái Lan; tuy nhiên, không phải tất cả các mẫu xe đều được sản xuất trong nước.

Các thương hiệu Trung Quốc được hưởng lợi từ mức thuế quan bằng 0. Theo Bộ Tài chính Thái Lan, nhờ hiệp định thương mại ASEAN - Trung Quốc (có hiệu lực từ năm 2010), thuế quan đối với ô tô thành phẩm đã được bãi bỏ, giúp các dòng xe này có lợi thế về giá cả.

Các chuyên gia và đại diện ngành công nghiệp cho rằng cơ chế thuế tiêu thụ đặc biệt mới sẽ góp phần làm chậm đà gia tăng của ô tô nhập khẩu, đồng thời hỗ trợ hoạt động sản xuất trong nước. Bà Pimjai Leeissaranukul, Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan, nhận định: "Cơ chế thuế này nên đóng vai trò là công cụ thu hút các khoản đầu tư thực chất, từ đó hình thành nên các chuỗi cung ứng ngay tại Thái Lan".

Tuy nhiên, ông Rujipan Assarat, chuyên gia phân tích tại Trung tâm Nghiên cứu Kasikorn, cảnh báo rằng ngay cả với cơ chế thuế tiêu thụ đặc biệt mới, nhu cầu từ người tiêu dùng có thể vẫn không đủ mạnh để thúc đẩy sản xuất, do nền kinh tế Thái Lan hiện còn khá yếu. Ông Rujipan cho biết: "Sản lượng ô tô có thể sẽ không tăng nhanh, bởi nhu cầu vẫn ở mức thấp trong bối cảnh triển vọng kinh tế còn ảm đạm".

5 lỗi vi phạm giao thông mà nhiều người dễ mắc phải, mức phạt có thể lên tới 6 triệu đồng
Tags

thuế tiêu thụ đặc biệt

BYD

Great Wall Motor

xe điện

Thái Lan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

00:37
Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

01:30
Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

00:53
Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

01:39
Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

01:27
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại