Thái độ của Hương Giang giữa nghi vấn chia tay Phú Cường

Cách Hương Giang đối mặt với những bàn tán liên quan đến mình khác hẳn mọi khi.

Từ sau dòng trạng thái đầy tâm trạng của Phú Cường, chuyện tình cảm của anh và Hương Giang gây chú ý. Hàng loạt động thái của cả hai trong thời gian gần đây cũng bị soi kỹ, họ không còn xuất hiện tình tứ, ngọt ngào như trước. Một bên im ắng sau bài đăng gây hoang mang, một bên lại có động thái khiến dân tình càng tò mò.

Mới đây, Hương Giang vẫn xuất hiện tại một sự kiện với thần thái khá thoải mái và chuyên nghiệp. Nữ ca sĩ giữ tinh thần vui vẻ, tập trung hoàn thành công việc, đồng thời liên tục cập nhật lịch trình hoạt động trên trang cá nhân. Nhìn qua thì mọi thứ vẫn diễn ra khá bình thường, không có dấu hiệu cho thấy cô bị ảnh hưởng bởi những bàn tán đang xuất hiện trên mạng xã hội.

Hương Giang lộ diện ở sự kiện giữa nghi vấn chia tay

Thế nhưng, điều khiến dân tình chú ý lại nằm ở chi tiết Hương Giang hoàn toàn im hơi lặng tiếng trước nghi vấn chia tay. Nếu theo dõi nàng hậu, nhiều người sẽ nhớ rằng trước đây, mỗi khi xuất hiện những ồn ào hay thông tin bàn tán liên quan đến mình, Hương Giang thường có động thái đáp trả khá nhanh. Khi thì lên tiếng giải thích, lúc lại thẳng thắn đưa ra phản hồi hoặc có cách "phản hồi" đầy ẩn ý. Thế nên lần này, việc cô không có bất kỳ chia sẻ nào về nghi vấn tình cảm lại khiến dân tình càng tò mò. Tất cả những chi tiết này khi đặt cạnh nhau khiến netizen không khỏi đặt câu hỏi về tình trạng hiện tại của Hương Giang và Phú Cường.

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, im lặng không đồng nghĩa với xác nhận chia tay. Việc Hương Giang không lên tiếng có thể đơn giản là cô không muốn phản hồi trước những suy đoán đời tư. Cho đến hiện tại, cả hai vẫn chưa chính thức xác nhận chuyện đường ai nấy đi. Vì vậy, mọi nghi vấn vẫn chỉ dừng ở mức suy đoán của cộng đồng mạng và cần chờ động thái từ chính chủ.

Hương Giang im lặng trước những đồn đoán liên quan đến mối quan hệ giữa cô và Phú Cường

2 năm của Hương Giang và Phú Cường

Khoảng 2 năm trước, chuyện hẹn hò của Hương Giang và Phú Cường bắt đầu được dân tình "đánh hơi" từ loạt hint trùng hợp. Từ chuyện cùng check-in một địa điểm, xuất hiện chung khung hình cho đến những khoảnh khắc đầy tình ý tại các sự kiện, cả hai liên tục lọt vào "tầm ngắm" của hội thám tử mạng. Không chỉ dừng ở những màn "hint" qua lại, Phú Cường còn nhiều lần xuất hiện trong các buổi livestream bán hàng của Hương Giang. Anh thoải mái thể hiện sự quan tâm bằng những cử chỉ gần gũi, tự nhiên. Phía sau sân khấu, anh cũng thường xuyên đồng hành cùng nàng hậu trong các show diễn, sự kiện và được nhận xét là chăm sóc cô khá chu đáo.

Sau một thời gian khiến dân tình tò mò, Hương Giang và Phú Cường cũng chẳng còn quá kín kẽ mà bắt đầu công khai "phát cẩu lương". Cả hai dành cho nhau những lời ngọt ngào, đăng ảnh đôi và có nhiều khoảnh khắc tình tứ như một cách chứng minh mối quan hệ trước công chúng.

Đáng chú ý, vào dịp Tết 2026 vừa qua, Hương Giang còn cho thấy mối quan hệ thân thiết với gia đình Phú Cường. Nàng hậu thoải mái chụp ảnh cùng các thành viên trong nhà, từ trẻ nhỏ đến người lớn tuổi. Không chỉ đứng tạo dáng cho có, Hương Giang còn ngồi bệt trên chiếu, vui vẻ cụng ly và trò chuyện cùng người thân của bạn trai. Những khoảnh khắc này từng khiến dân tình cho rằng mối quan hệ của cả hai đã tiến đến mức khá gắn bó và nghiêm túc.

Cặp đôi có 2 năm gắn bó, đồnh hành từ công việc đến cuộc sống

Tối muộn ngày 9/9, Phú Cường có động thái gây hoang mang. Theo đó, anh được cho là đăng bức ảnh ở sân nhà Hương Giang kèm câu nói như lời tạm biệt. Cụ thể, Phú Cường đã chèn câu hát "Chuyện buồn không tên, mình từng viết nên dẫu không còn đoạn kết mới". Kèm theo đó, anh còn đính kèm dòng chữ viết tắt "syb.tu" kèm 1 trái tim, cư dân mạng dự đoán dòng chữ này là "say good bye. thanks you" (Xin chào tạm biệt, cảm ơn em).

Ngoài ra, hiện tại Hương Giang và Phú Cường không theo dõi nhau trên Instagram. Tuy nhiên, việc không follow nhau trên Instagram chưa đủ để khẳng định cả hai đã bỏ theo dõi sau khi có trục trặc, bởi cũng có khả năng trước đó Hương Giang và Phú Cường vốn chưa từng nhấn nút follow đối phương.

Phú Cường đăng dòng trạng thái suy tư nghi chia tay