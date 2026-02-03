THACO, Đèo Cả và một Tập đoàn Trung Quốc cùng nhắm tới siêu dự án metro 47.700 tỷ, rút ngắn thời gian từ Đà Nẵng tới Hội An còn 20 phút

Theo Báo Đầu tư, TP. Đà Nẵng đang triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án đường sắt đô thị Đà Nẵng – Hội An.

Trước đó tại cuộc họp cuối tháng 11/2025 về tiến độ dự án, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lê Quang Nam cho biết hiện có hai tập đoàn lớn là THACO và Đèo Cả quan tâm, đề xuất tham gia đầu tư theo mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD). Cùng với đó, Sở Tài chính thành phố đã báo cáo UBND TP. Đà Nẵng về việc chấp thuận nhà đầu tư lập đề xuất dự án theo hình thức đối tác công – tư (PPP).

Theo Quy hoạch giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đà Nẵng sẽ phát triển mạng lưới đường sắt đô thị gồm 3 tuyến MRT, 12 tuyến LRT và 3 tuyến LRT phục vụ du lịch, với tổng chiều dài gần 283 km. Mạng lưới này nhằm kết nối Đà Nẵng với các đô thị vệ tinh phía Nam như Điện Bàn, Hội An, Duy Xuyên, Tam Kỳ và Chu Lai.

Trong đó, tuyến Đà Nẵng – Hội An – Chu Lai được xác định là trục chính, gồm các đoạn MRT và LRT chạy dọc các trục Nguyễn Hữu Thọ – Lê Văn Hiến – Trần Đại Nghĩa – ĐT.607, kết nối trực tiếp từ sân bay quốc tế Đà Nẵng đến Chu Lai.

Giai đoạn 2025–2030, thành phố ưu tiên đầu tư đoạn Đà Nẵng – Hội An; sau năm 2030 sẽ mở rộng đến Tam Kỳ và Chu Lai. Tổng vốn đầu tư toàn tuyến dự kiến khoảng 126.700 tỷ đồng. Khi hoàn thành, tuyến chính dài hơn 94 km và tuyến phụ 6,5 km sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Đà Nẵng đến Hội An còn khoảng 20 phút, và đến Chu Lai khoảng 40 phút.

Cụ thể, dự án gồm ba đoạn. Đoạn 1 kết nối trung tâm TP. Đà Nẵng với Hội An, gồm khoảng 24,7 km MRT và 6,5 km LRT, tổng mức đầu tư khoảng 47.700 tỷ đồng. Đoạn 2 kết nối ga đường sắt tốc độ cao quốc gia với ga Đà Nẵng, dài khoảng 12 km LRT, vốn đầu tư khoảng 15.700 tỷ đồng. Đoạn 3 kết nối Hội An với Chu Lai (Núi Thành), dài khoảng 70 km, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 111.600 tỷ đồng.

Song song với đó, tuyến kết nối ga đường sắt tốc độ cao tại Hòa Khánh với ga trung tâm Đà Nẵng cũng đang được nghiên cứu để bảo đảm đồng bộ với mạng lưới đường sắt tốc độ cao quốc gia.

Theo quy hoạch, tuyến LRT Đà Nẵng – Hội An sẽ kết nối với mạng LRT của Đà Nẵng tại trục đường Trường Sa, đi dọc ĐT.603B và kết thúc tại nút giao ĐT.603B – Hai Bà Trưng (khu vực bến xe đối ngoại Hội An), tạo trục giao thông hiệu quả giữa hai đô thị du lịch lớn.

Trước đó, cuối tháng 10/2025, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lê Quang Nam đã chủ trì buổi làm việc với Công ty TNHH Tập đoàn Viện Khảo sát và Thiết kế số 4 Đường sắt Trung Quốc để trao đổi cơ hội hợp tác trong lĩnh vực đường sắt đô thị.

Tại buổi làm việc, đại diện tập đoàn này giới thiệu năng lực, kinh nghiệm triển khai nhiều dự án trong và ngoài nước và bày tỏ mong muốn hợp tác với Đà Nẵng trong nghiên cứu, đầu tư tuyến Đà Nẵng – Hội An cũng như một số dự án liên quan tại Việt Nam.

Tú An