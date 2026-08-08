Thách thức Honda SH, xe tay ga Ý Lambretta J200 lộ diện sở hữu phanh ABS hai kênh

Lambretta J200 vừa chính thức tái xuất với phong cách hoài cổ ấn tượng, hồi sinh dòng J-Series huyền thoại thập niên 60. Trang bị động cơ 174,5cc, phanh ABS hai kênh cùng màn hình LCD màu, cỗ máy Ý này hứa hẹn sẽ khuấy đảo phân khúc xe tay ga đô thị cao cấp bằng vẻ đẹp lịch lãm và công nghệ hiện đại.

Hồi sinh biểu tượng hoài cổ Ý, diện mạo lịch lãm đốn tim dân chơi

Thương hiệu xe tay ga biểu tượng đến từ nước Ý - Lambretta - vừa tạo nên một cơn sốt lớn trong giới mê xe tại khu vực Đông Nam Á khi cho ra mắt mẫu Lambretta J200 2026 tại sự kiện Art of Speed 2026 diễn ra ở Malaysia.

Mẫu xe này đánh dấu sự trở lại đầy kiêu hãnh của dòng J Series danh tiếng từng tung hoành khắp các đường phố châu Âu trong những năm 1960 như J50, J100 hay J125 Starstream.

Vẫn giữ nguyên những đường nét thiết kế vượt thời gian, Lambretta J200 khoác lên mình diện mạo vừa cổ điển vừa tân thời. Những khối hình bo tròn mềm mại kết hợp cùng chi tiết kim loại sắc sảo giúp xe tôn lên vẻ sang trọng, khác biệt hoàn toàn so với nét hiện đại góc cạnh của nhiều dòng xe phổ thông hiện nay.

Xe mang đến bốn tùy chọn màu sắc thời thượng gồm trắng Gemme White, đen Super Black, nâu Cocoa Brown và xám Light Grey, giúp người dùng dễ dàng thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế của bản thân.

Lambretta J200 2026 vừa chính thức trình làng tại triển lãm Art of Speed 2026 diễn ra tại Malaysia.

Động cơ 175cc tối ưu đô thị, sức mạnh vượt trội kèm dàn công nghệ hiện đại

Không chỉ thu hút bởi vẻ ngoài thơ mộng, Lambretta J200 còn sở hữu một trái tim cơ khí vô cùng chất lượng. Xe được trang bị khối động cơ dung tích 174,5 cc, 4 van, SOHC, làm mát bằng dung dịch, kết hợp cùng hệ thống quản lý động cơ ECU cao cấp từ Bosch. Cỗ máy này sản sinh công suất tối đa 16,8 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 15,5 Nm tại 6.500 vòng/phút.

Sức mạnh này được truyền tới bánh sau thông qua hộp số vô cấp CVT truyền thống. Khi quy đổi ra thực tế sử dụng, khối động cơ 175cc này mang đến khả năng tăng tốc vô cùng bốc, giúp xe dễ dàng vọt lên trong các nhịp giao thông đô thị đông đúc cũng như duy trì sự êm ái khi di chuyển ở dải tốc độ cao.

Hệ thống phun xăng và điều khiển từ Bosch giúp tối ưu lượng nhiên liệu tiêu thụ, đáp ứng bài toán kinh tế mà người tiêu dùng hiện đại luôn quan tâm.

Xe kế thừa tinh hoa dòng J Series hoài cổ của thập niên 1960 như J50, J100 và J125 Starstream.

Trang bị an toàn chuẩn mực và tính thực dụng cho nhu cầu hằng ngày

Bên cạnh sức mạnh động cơ, an toàn và sự tiện nghi là hai yếu tố được nhà sản xuất Ý đặc biệt chú trọng. Lambretta J200 sở hữu hệ thống phanh đĩa thủy lực ở cả hai bánh, đi kèm hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh tiêu chuẩn. Đây được coi là trang bị đắt giá, giúp người lái hoàn toàn yên tâm khi di chuyển trên những mặt đường trơn trượt hoặc khi gặp tình huống phanh gấp khẩn cấp.

Hệ thống treo của xe sử dụng dạng tay đòn đôi phía trước - một đặc trưng kinh điển của các dòng xe Ý - kết hợp cùng giảm xóc đôi phía sau, mang lại khả năng dập tắt dao động êm ái khi đi qua các đoạn đường xóc. Xe sử dụng bộ vành 12 inch nhỏ gọn, đi kèm lốp trước 110/70 và lốp sau 120/70, giúp chiếc xe có bán kính vòng quay nhỏ, cực kỳ linh hoạt khi luồn lách trong phố.

Động cơ 174,5 cc, SOHC, 4 van, làm mát bằng dung dịch, trang bị ECU của Bosch, sản sinh 16,8 mã lực và mô-men xoắn 15,5 Nm, truyền động qua hộp số CVT. Động cơ 174,5 cc, SOHC, 4 van, làm mát bằng dung dịch, trang bị ECU của Bosch, sản sinh 16,8 mã lực và mô-men xoắn 15,5 Nm, truyền động qua hộp số CVT.

Toàn bộ hệ thống chiếu sáng trên xe đều ứng dụng công nghệ LED hiện đại, vừa tăng khả năng quan sát vào ban đêm vừa nâng cao tính thẩm mỹ. Bảng đồng hồ màn hình LCD màu sắc nét giúp hiển thị đầy đủ các thông số vận hành một cách trực quan.

Với chiều cao yên 780 mm, trọng lượng 139 kg cùng bình xăng dung tích lớn lên tới 9 lít, Lambretta J200 rất phù hợp với vóc dáng người châu Á, đáp ứng thoải mái nhu cầu di chuyển hằng ngày mà không cần phải ghé trạm xăng quá thường xuyên.

Phuộc trước dạng tay đòn đôi, giảm xóc sau đôi, phanh đĩa trước/sau tích hợp hệ thống phanh ABS hai kênh tiêu chuẩn.

Giả thuyết cập bến Việt Nam: Đối đầu Honda SH và những thách thức lớn

Nếu mẫu xe này được đưa về thị trường Việt Nam trong thời gian tới, Lambretta J200 chắc chắn sẽ trở thành một đối thủ vô cùng sừng sỏ ngáng đường các tên tuổi lớn như Honda SH 160i hay các dòng xe tay ga hoài cổ từ hãng xe châu Âu khác. Người tiêu dùng Việt Nam vốn rất chuộng kiểu dáng thời trang nước Ý và luôn sẵn sàng chi tiền cho những mẫu xe có động cơ mạnh mẽ cùng công nghệ an toàn cao cấp như phanh ABS hai kênh.

Vành 12 inch, đèn chiếu sáng LED toàn bộ, màn hình LCD màu, chiều cao yên 780 mm, bình xăng 9 lít, trọng lượng 139 kg và 4 tùy chọn màu sắc.

Tuy nhiên, nếu gia nhập thị trường Việt Nam, Lambretta J200 cũng sẽ phải đối mặt với không ít thách thức lớn. Đầu tiên là bài toán giá bán; nếu không có mức giá cạnh tranh để tiếp cận số đông, xe sẽ khó lòng vượt qua cái bóng quá lớn của Honda SH.

Thứ hai, hệ thống đại lý, phụ tùng thay thế và dịch vụ hậu mãi của Lambretta tại Việt Nam hiện vẫn còn hạn chế so với mạng lưới phủ khắp toàn quốc của Honda. Dẫu vậy, với những ai đang tìm kiếm sự khác biệt, đẳng cấp và nét hoài cổ chuẩn Ý, Lambretta J200 vẫn là một làn gió mới đầy hứa hẹn.

Tham khảo: Paultan