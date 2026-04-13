Thách thức ‘đố anh bắt được em’ trên Facebook, nam thanh niên bị mời làm việc

MINH MINH |

Đăng bình luận mang tính thách thức lực lượng chức năng trên mạng xã hội, một thanh niên tại phường Ba Ngòi (Khánh Hòa) bị công an mời lên làm việc.

Ngày 13/4, lãnh đạo Công an phường Ba Ngòi (tỉnh Khánh Hòa) cho biết đơn vị đã mời anh C.X.Đ. (28 tuổi, trú tại địa phương) đến làm việc để xác minh một số nội dung liên quan đến việc đăng tải bình luận trên mạng xã hội.

Trước đó, Công an phường Ba Ngòi tổ chức ra quân xử lý các trường hợp điều khiển xe độ chế, nẹt pô, rú ga, tụ tập, lạng lách, đánh võng, gây mất an ninh trật tự trong khu dân cư. Hoạt động nhằm đảm bảo môi trường sống yên tĩnh, an toàn cho người dân.

Thách thức pháp luật trên Facebook: Nam thanh niên bị Công an mời làm việc - Ảnh 1.

Bình luận "thách thức" của chủ tài khoản Điểm CG

Trong quá trình tuyên truyền, đăng tải hình ảnh xử lý vi phạm trên trang Facebook “Công an phường Ba Ngòi, Khánh Hòa”, một tài khoản có tên “Điểm C.G.” đã đăng hình ảnh xe Exciter có dấu hiệu độ chế, kèm theo bình luận mang tính thách thức: “Đố anh bắt được em”.

Qua rà soát, cơ quan công an xác định chủ tài khoản trên là anh C.X.Đ. Sau đó, lực lượng chức năng đã vào nhắc nhở công dân cần chấp hành pháp luật, đồng thời nêu sơ bộ các dấu hiệu vi phạm liên quan. Từ cơ sở này, công an đã mời người này đến làm việc.

Công an phường Ba Ngòi khuyến cáo, việc độ chế xe máy là hành vi vi phạm pháp luật, đề nghị các gia đình tăng cường quản lý phương tiện và con em. Khi phát hiện các hành vi gây mất trật tự, người dân cần kịp thời phản ánh để cơ quan chức năng xử lý.

