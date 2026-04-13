Quên khóa tủ sắt, chủ cơ sở bị trộm 30 lượng vàng 9999

Tâm Quân |

Sau khi lấy trộm 30 lượng vàng 9999, các đối tượng đem bán được khoảng 3 tỉ đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Sáng 13-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ hình sự Trần Trọng Nghĩa (SN 2005) và Nguyễn Văn Nha (SN 2007) - cùng ngụ phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp – để tiếp tục điều tra về hành vi trộm 30 lượng vàng 9999.

Trộm vàng 9999 tại Đồng Tháp , 2 đối tượng bị bắt Sau khi lấy trộm 30 lượng vàng - Ảnh 1.

Hai đối tượng trộm 30 lượng vàng 9999. Ảnh: Công an Đồng Tháp

Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp nhận tin báo từ Công an phường Cai Lậy về vụ mất trộm tài sản khoảng 30 lượng vàng 9999 tại cơ sở kinh doanh của anh N.H.N trên địa bàn phường Cai Lậy.

Nhận thấy tính chất của vụ việc đặc biệt nghiêm trọng nên Phòng Cảnh sát Hình sự đã phân công lực lượng nhanh chóng tiến hành xác minh, truy bắt đối tượng gây án.

Qua công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp Công an phường Cai Lậy, phường Mỹ Phước Tây (tỉnh Đồng Tháp) và Công an phường Tân Bình (TPHCM) tiến hành bắt giữ Nghĩa và Nha; đồng thời mời làm việc 4 đối tượng liên quan.

Qua làm việc, Nghĩa đã thành khẩn khai nhận lợi dụng việc anh N quên khóa tủ sắt nên Nghĩa đã lén lút lấy trộm khoảng 30 lượng vàng 9999 của anh N.

Sau khi lấy trộm, Nghĩa kêu Nha đem toàn bộ số vàng đi bán được khoảng 3 tỉ đồng, rồi chia nhau tiêu xài.

Cơ quan điều tra đã thu hồi được tiền mặt và nhiều tài sản do Nghĩa, Nha bán tài sản trộm được mà có với tổng giá trị khoảng 625 triệu đồng.

Để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm trong thời gian tới, Công an tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác trong việc trông coi, quản lý tài sản.

Khi phát hiện các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội thì báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc liên hệ số điện thoại trực ban Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp là 0693. 620202 hoặc 0693. 599511 để được giải quyết.

Kịch tính khoảnh khắc người đàn ông dùng rìu tấn công máy bay C-130 của Không quân Mỹ

01:12
01:34
01:03
01:15
00:44
01:19
00:48
00:57
