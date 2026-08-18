Thách nhau bơi qua sông sau cuộc nhậu, một người mất tích

Sau cuộc nhậu khuya, một nhóm 4 người thách nhau bơi qua sông Maspero (TP. Cần Thơ) dẫn tới 1 thanh niên 19 tuổi bị nước cuốn mất tích. Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân.

Chiều 18/8, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP. Cần Thơ tiếp tục triển khai tìm kiếm anh V.T.D. (SN 2007, ngụ phường Sóc Trăng, TP. Cần Thơ), bị mất tích dưới sông Maspero.

Theo chính quyền địa phương, tối 17/8, anh D. cùng 3 người bạn khác ngồi nhậu tại ven sông Maspero, thuộc phường Sóc Trăng. Sau cuộc nhậu, cả nhóm thách nhau bơi qua sông sang phía đường Lý Thường Kiệt, phường Phú Lợi. Khi 3 người đã bơi qua được sông, D. bất ngờ bị đuối nước.

Phát hiện bạn gặp nạn, nhóm thanh niên bơi ra cứu, nhưng do nước chảy mạnh, D. bị cuốn ra xa. Không thể tiếp cận nạn nhân, nhóm bạn lên bờ và trình báo cơ quan công an.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm anh V.T.D. mất tích dưới sông Maspero. Ảnh: X.L

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng tổ chức tìm kiếm xuyên đêm, nhưng đến chiều 18/8 vẫn chưa tìm thấy D.

Một người hàng xóm cho biết D. từng đi làm thuê tại TP Hồ Chí Minh khoảng 2 năm qua. Vài ngày trước, D. về quê dự đám cưới người thân rồi đi nhậu cùng bạn và xảy ra tai nạn.