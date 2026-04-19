Thạch Lan ra mắt single đầu tiên năm 2026, gửi gắm chiêm nghiệm và suy tư của người trẻ

Mới đây, ban nhạc Thạch Lan đã chính thức phát hành single đầu tiên trong năm 2026 mang tên Thần Nông. Ca khúc mới do ban nhạc tự sáng tác, thể hiện kết hợp cùng producer Vinh Nguyễn và Thanh Hội Label mang đến một bức tranh âm nhạc với đầy đủ sự lắng đọng và cảm xúc.

Single Thần Nông là những trải nghiệm và chiêm nghiệm của người trẻ về bản thân, niềm tin, ước mơ và những khao khát của đứa trẻ bên trong mình. Cái tên Thần Nông không chỉ là một chòm sao trên trời mà là biểu tượng của một thời vô lo với những ước mơ, khao khát trong sáng nhất.

Ban nhạc Thạch Lan.

Ca khúc ngụ ý rằng bên trong sự phát triển của một người trẻ, sẽ có lúc Thần Nông dần bị che khuất cũng chính là khi mà họ không thể níu giữ và để sự trong sáng thuần túy đó trôi dạt vô định trong guồng quay khắc nghiệt của cuộc sống và xã hội.

Âm nhạc của Thần Nông được Thạch Lan sắp xếp theo một tiến trình cảm xúc, bao gồm mở đầu, cao trào và kết thúc. Đồng thời, single còn có sự đan xen giữa những chất liệu quen thuộc và những sự thử nghiệm mới mẻ với cả Thạch Lan và khán giả. Sau phần mở đầu nhẹ nhàng, sâu lắng với tiếng guitar vang vọng trong không gian phần điệp khúc mang đến sự dồn dập, mạnh mẽ và những ca từ chất chứa đầy nỗi đau.

Tiếp nối, phần hòa tấu của từng nhạc cụ chính là điểm nhấn lớn nhất của bài mang lại cho khán giả những trải nghiệm mới mẻ về cả âm nhạc lẫn cảm xúc, trước khi kết thúc với câu guitar riff réo rắt mang màu sắc quen thuộc của Thạch Lan.

Ca khúc được lấy cảm hứng từ câu chuyện của Bùi Quang - Guitarist/Leader của ban nhạc với chòm sao Thần Nông. Anh chia sẻ: "Khi con nhỏ vào mỗi buổi tối mùa hè, tôi thường nhìn lên trời và được mẹ chỉ cho đâu là chòm sao Thần Nông qua hình ảnh lưỡi cày, chiếc nón và con vịt. Nhưng từ khi bắt đầu ra ngoài xã hội, ô nhiễm ánh sáng ở thành phố lớn khiến cho tôi không còn nhìn thấy Thần Nông hằng đêm nữa.

Trong những giây phút áp lực và mất phương hướng của tuổi trẻ, tôi thầm nghĩ rằng Thần Nông chính là đại diện cho tuổi thơ cùng với những suy nghĩ, mơ ước trong sáng và thuần khiết. Và khi Thần Nông dần bị che mờ, cũng là khi chúng ta phải đội lên mình những chiếc mặt nạ để thích nghi với cuộc sống khắc nghiệt, và dần quên mất mình là ai".

Về lý do cho việc ra mắt một single lấy chủ đề nỗi đau của người trẻ, đại diện ban nhạc Thạch Lan chia sẻ: "Khán giả hiện nay không còn nghe nhạc xoay quanh một vài đề tài quen thuộc, mà có xu hướng tìm kiếm những ca khúc tạo được sự đồng cảm với mình.

Chúng tôi là những người trẻ, những suy tư, trăn trở, lo lắng của những con người ở tuổi này chính là chất liệu để Thạch Lan đưa vào âm nhạc của mình. Chúng tôi muốn dùng âm nhạc của mình làm cầu nối, vừa kể câu chuyện của mình, vừa cho khán giả thấy được sự đồng cảm và tìm thấy chính mình trong từng câu chữ, từng nốt nhạc".

Thành lập vào tháng 12/2023 tại Hà Nội, ban nhạc Thạch Lan gồm Bùi Quang (Guitarist/Leader), Lumen Dusk (Vocalist), Quang Lê (Guitarist), Linh Công Nguyễn (Bassist), Nguyễn Ngọc Khánh Linh (Keyboardist) và Đỗ Hà My (Drummer). Những ca khúc đáng chú ý của Thạch Lan có thể kể đến như Chàng Khờ (2025), Khế Ước Xã Hội (2025), Người Ra Đi (2025) và Thần Nông (2026).