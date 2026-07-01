Thả dáng bên siêu xe, hot TikToker "đứng bếp", "đốt mắt" fan với vóc dáng cực phẩm

Cô nàng TikToker khiến ai cũng phải bất ngờ.

Cô nàng TikToker xinh đẹp

Theo dõi mạng xã hội trong thời gian qua, chắc hẳn cộng đồng mạng đã không còn quá xa lạ với cái tên Phương chơi TikTok. Sở hữu lượng người theo dõi đông đảo trên TikTok, cô nàng ghi dấu ấn nhờ những video nấu ăn đơn giản nhưng cuốn hút. Không chỉ gây chú ý bởi các món ăn được chế biến hấp dẫn, Phương còn khiến người xem khó có thể rời mắt bởi gương mặt xinh đẹp, thần thái tự tin cùng vóc dáng nổi bật.

Ở hầu hết các video "đứng bếp", nữ TikToker thường lựa chọn những bộ trang phục ôm sát, tôn lên đường cong quyến rũ. Chính sự kết hợp giữa nội dung nấu ăn đời thường và ngoại hình ấn tượng đã giúp những clip của cô dễ dàng đạt hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu lượt xem. Nhiều video của Phương nhanh chóng viral, liên tục xuất hiện trên bảng xu hướng và thu hút lượng tương tác lớn từ cư dân mạng.

Thế nhưng, thay vì tiếp tục xuất hiện trong không gian bếp quen thuộc, mới đây người đẹp bất ngờ khiến fan thích thú khi đăng tải một bộ ảnh hoàn toàn mới trên trang cá nhân. Lần này, Phương lựa chọn tạo dáng bên một mẫu siêu xe màu đen, mang đến hình ảnh vừa cá tính, vừa quyến rũ. Chỉ sau thời gian ngắn chia sẻ, loạt ảnh đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ với hàng loạt lượt yêu thích, bình luận và chia sẻ.

Khó rời mắt khỏi vóc dáng ấn tượng

Trong bộ ảnh mới, Phương diện một chiếc áo hai dây màu trắng ôm sát kết hợp cùng quần short jeans ngắn, tạo nên tổng thể trẻ trung nhưng không kém phần gợi cảm. Thiết kế đơn giản giúp cô khoe khéo vóc dáng cân đối, vòng eo thon gọn cùng đường cong nổi bật. Mái tóc dài uốn nhẹ buông tự nhiên càng làm tăng thêm vẻ nữ tính và cuốn hút.

Bối cảnh chụp ảnh bên chiếc xe thể thao màu đen càng góp phần tôn lên thần thái của nữ TikToker. Khi thì cô nghiêng người tựa nhẹ vào đầu xe, lúc lại tạo dáng đưa tay đầy tự nhiên hay nhìn xa với biểu cảm nhẹ nhàng. Dù không sử dụng quá nhiều đạo cụ hay tạo dáng cầu kỳ, mỗi khung hình vẫn toát lên sự tự tin và cuốn hút riêng.

Không ít người nhận xét rằng đây là một trong những bộ ảnh nổi bật nhất của Phương từ trước đến nay. Hình ảnh đời thường nhưng được đầu tư về góc chụp, ánh sáng và thần thái giúp cô nhận về "cơn mưa" lời khen. Nhiều cư dân mạng bày tỏ rằng họ đã quen với hình ảnh cô nàng cặm cụi nấu ăn trong căn bếp nhỏ, nên khi xuất hiện với phong cách quyến rũ và sang chảnh như thế này đã tạo nên cảm giác mới mẻ đầy bất ngờ.

Điều thú vị là dù xuất hiện ở bất kỳ bối cảnh nào, Phương vẫn giữ được sức hút rất riêng. Nếu trong những video nấu ăn, cô ghi điểm bởi sự gần gũi, năng động và nét duyên tự nhiên thì ở bộ ảnh mới, nữ TikToker lại cho thấy một hình ảnh trưởng thành, tự tin và biết cách khai thác lợi thế ngoại hình. Chính sự linh hoạt trong phong cách giúp cô ngày càng xây dựng được dấu ấn cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội.

Có thể thấy, từ một TikToker nổi tiếng với các video "đứng bếp", Phương đang dần thử sức với nhiều phong cách khác nhau để làm mới bản thân. Bộ ảnh thả dáng bên siêu xe không chỉ giúp cô khoe trọn vóc dáng cực phẩm mà còn một lần nữa chứng minh sức hút mạnh mẽ của mình đối với cộng đồng mạng. Với nhan sắc nổi bật cùng khả năng tạo dấu ấn riêng, nữ TikToker được kỳ vọng sẽ còn tiếp tục mang đến nhiều nội dung thú vị và những màn "đốt mắt" người hâm mộ trong thời gian tới.