TGĐ công ty xây dựng của Vingroup viết tâm thư: Mời gọi công nhân "dựng xây công trình xứng tầm" với thu nhập tới 47 triệu/tháng

Anh Khôi |

Ngày 20/11, Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển & Đầu tư Xây dựng Vincons (Tổng thầu xây dựng thuộc Tập đoàn Vingroup) đã có thư gửi đến đội ngũ công nhân xây dựng trên cả nước. Động thái này diễn ra song song với chiến dịch tuyển dụng quy mô lớn của doanh nghiệp này.

TGĐ công ty xây dựng của Vingroup viết tâm thư: Mời gọi công nhân "dựng xây công trình xứng tầm" với thu nhập tới 47 triệu/tháng- Ảnh 1.

Nguồn: Facebook Tuyển dụng Vincons

Trong bức thư, lãnh đạo Vincons đề cập đến vai trò của người công nhân trong định hướng phát triển của công ty. Tổng Giám đốc Vincons khẳng định mục tiêu là "xây dựng một tập thể vững mạnh, nơi người thợ được tôn trọng, được bảo vệ và phát triển đúng với giá trị của mình".

TGĐ công ty xây dựng của Vingroup viết tâm thư: Mời gọi công nhân "dựng xây công trình xứng tầm" với thu nhập tới 47 triệu/tháng- Ảnh 2.

Văn bản này cũng đưa ra cam kết về chính sách làm việc, chế độ phúc lợi và cơ hội đào tạo. Trước đó, Vincons đã công bố thông tin tuyển dụng 50.000 nhân sự với mức thu nhập từ 14 triệu đến 47 triệu đồng/tháng (tùy vị trí và tay nghề), đi kèm chính sách bao ăn ở và đào tạo nghề miễn phí.

Trong thư, Tổng Giám đốc Vincons nhấn mạnh: “Hãy đến và cùng chúng tôi dựng lên những công trình xứng tầm. Hãy để hôm nay là khởi đầu của một chặng đường mới, vững vàng hơn, tự hào hơn, và có giá trị cho tất cả chúng ta”.

TGĐ công ty xây dựng của Vingroup viết tâm thư: Mời gọi công nhân "dựng xây công trình xứng tầm" với thu nhập tới 47 triệu/tháng- Ảnh 3.

Vinhomes Cổ Loa, Ảnh: Văn Đoan

Về địa điểm làm việc, nhu cầu nhân sự lớn được cho là để tham gia xây dựng hàng loạt dự án trọng điểm trải dài trên toàn quốc. Tại Hà Nội, nhân sự sẽ được phân bổ về các đại công trường như dự án Cổ Loa, khu vực Thạch Thất, Hoà Lạc và chuỗi đại đô thị Ocean Park 1, 2, 3.

Mạng lưới thi công của nhà thầu này còn mở rộng ra các tỉnh thành khác như Hải Phòng với dự án Vũ Yên, hay Hà Tĩnh với dự án Vũng Áng. Tại khu vực phía Nam, Vincons đang tập trung triển khai dự án Hậu Nghĩa (Tây Ninh), cùng  đại dự án tại TP.HCM là V inhomes Green Paradise Cần Giờ.

