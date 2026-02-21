*Bài viết dưới đây là chia sẻ về buổi họp lớp của tác giả Tuyết Lan được đăng tải trên nền tảng Zhihu (Trung Quốc).

3 năm sau khi kết hôn, dù không sống chung với bố mẹ chồng, vợ chồng tôi vẫn cố gắng giữ nếp mỗi dịp lễ Tết đều về thăm nhà, phụ giúp việc lớn việc nhỏ như một cách thể hiện sự quan tâm. Năm nay, khi nghe bố mẹ chồng nói mái nhà đã xuống cấp, có chỗ dột mỗi khi mưa lớn, hai vợ chồng tôi bàn nhau trích khoản tiết kiệm 7.000 NDT (hơn 26 triệu đồng) để mang về biếu bố mẹ. Số tiền không phải là nhỏ với chúng tôi, nhất là khi cả hai vẫn đang trả góp căn hộ ở thành phố, nhưng tôi nghĩ đó là việc nên làm.

Tuy nhiên, khi bước vào căn phòng mà vợ chồng tôi thường sử dụng mỗi lần về thăm nhà, tôi gần như khựng lại. Cánh cửa vừa mở ra, không khí trong phòng lạnh và ẩm. Không giống các không gian khác trong nhà, căn phòng này chưa được dọn dẹp: chăn cũ gấp sơ sài trên giường, mặt bàn phủ một lớp bụi mỏng, rèm cửa bạc màu vẫn giữ nguyên từ năm trước. Ở góc phòng còn đặt vài thùng đồ chưa mở, dường như được chuyển tạm vào đây để lấy chỗ cho khu vực sinh hoạt bên ngoài.

Nhận thấy tôi không vui, mẹ chồng giải thích do thời điểm cận Tết bận rộn nên chưa kịp dọn dẹp, dự định sẽ sắp xếp lại sau khi rảnh. Sau đó, tôi đưa mẹ khoản tiền đã chuẩn bị từ trước để phụ sửa sang nhà cửa. Dù bảo chúng tôi không cần thiết phải tốn kém như vậy, bà vẫn vui vẻ nhận viện và cất ngay vào tủ.

Sau bữa cơm tối, vợ chồng anh cả mới trở về. Mẹ chồng trực tiếp dẫn anh chị vào phòng để cất đồ, tôi cũng có mặt để hỗ trợ. Phòng của anh chị nằm ở gian trong, đã được sơn sửa lại tường, thay mới rèm cửa, chăn ga gối đệm được sắp xếp gọn gàng, đồng thời lắp thêm điều hòa mới.

Mẹ chồng cho biết do gia đình anh chị đông người nên căn phòng này được ưu tiên sửa sang trước để thuận tiện sinh hoạt. Tôi chỉ gật đầu, không bày tỏ thêm ý kiến.

Tối hôm đó, khi mọi người đã đi ngủ, tôi ngồi một mình trong căn phòng quen thuộc nhưng lại thấy xa lạ. Tôi không quá bận tâm đến việc phòng ốc cũ hay mới, nhưng cảm giác về sự thiên vị thì không dễ bỏ qua. Đây không phải là lần đầu tiên vợ chồng tôi rơi vào tình huống tương tự.

Dù cùng là con trong nhà, nhưng cách bố mẹ chồng dành sự quan tâm cho các con dường như không giống nhau. Sự khác biệt ấy không được thể hiện bằng lời nói, mà bộc lộ qua những chi tiết nhỏ trong cách sắp xếp và mức độ ưu tiên trong sinh hoạt hằng ngày. Tôi không hiểu sao bố mẹ lại làm như vậy.

Tôi nhớ lại những năm trước, mỗi khi gia đình có việc cần sửa sang, từ thay lại mái tôn, sơn tường đến lắp thêm thiết bị sinh hoạt, vợ chồng tôi đều chủ động góp tiền hoặc thu xếp thời gian về phụ giúp. Có lần, khi bố mẹ muốn làm lại khu bếp, chúng tôi đã chuyển một khoản tiền đáng kể để hỗ trợ chi phí vật liệu. Thế nhưng, sau khi công việc hoàn tất, những lời cảm ơn hay sự ghi nhận gần như không được nhắc đến. Mọi chuyện diễn ra như thể đó là trách nhiệm đương nhiên mà chúng tôi cần thực hiện.

Ngược lại, vợ chồng anh cả ít khi tham gia vào các khoản đóng góp tài chính cho những việc chung trong nhà do còn bận rộn với con cái và công việc riêng. Dù vậy, mỗi lần về quê, phòng của anh chị luôn được dọn dẹp sẵn từ trước, chăn ga thay mới, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng.

Tôi đã chia sẻ những băn khoăn này với chồng. Anh không phản bác, chỉ im lặng một lúc lâu. Sự im lặng ấy phần nào cho thấy anh cũng nhận ra điều tương tự nhưng chưa từng nói ra. Sau khi cân nhắc, vợ chồng tôi quyết định đặt vé xe về lại thành phố vào sáng mùng 2, sớm hơn dự định ban đầu.

Tôi không cho rằng bố mẹ chồng cố tình làm tổn thương ai. Trong nhiều gia đình, việc con trai trưởng được ưu tiên hơn là điều vẫn tồn tại như một điều hiển nhiên. Thế nhưng chính vì như vậy, nếu không nhìn nhận rõ ranh giới giữa trách nhiệm và kỳ vọng, người ở vị trí còn lại rất dễ rơi vào trạng thái không được công nhận.

Sau khi trở lại thành phố, vợ chồng tôi đã dành thời gian trao đổi nghiêm túc về cách ứng xử trong thời gian tới. Chúng tôi thống nhất rằng việc hỗ trợ bố mẹ là trách nhiệm, nhưng không nên biến thành nghĩa vụ mang tính một chiều, càng không nên đánh đổi bằng cảm giác bị xem nhẹ. Thay vì tiếp tục im lặng hoặc cố gắng nhiều hơn để chờ đợi sự thay đổi, chúng tôi lựa chọn cách chia sẻ rõ ràng quan điểm với bố mẹ vào một thời điểm phù hợp, đồng thời điều chỉnh mức độ hỗ trợ sao cho tương xứng với khả năng và hoàn cảnh của mình.

Câu chuyện lần này khiến tôi nhận ra rằng trong các mối quan hệ gia đình, sự công bằng không phải lúc nào cũng đến từ những điều lớn lao, mà thường thể hiện qua cách mỗi thành viên được quan tâm và tôn trọng trong những chi tiết nhỏ nhất. Khi sự ưu tiên trở nên mất cân đối, việc chủ động trao đổi, thiết lập giới hạn và điều chỉnh kỳ vọng là cần thiết để tránh những hiểu lầm và tổn thương không đáng có.

Đôi khi, cách xử lý hợp lý nhất không phải là tiếp tục chịu đựng hay phản ứng cảm tính, mà là bình tĩnh nhìn nhận thực tế và lựa chọn phương thức quan tâm phù hợp, để vừa giữ được trách nhiệm với gia đình, vừa bảo vệ sự cân bằng trong chính cuộc sống của mình.

(Theo Zhihu)