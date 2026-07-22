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Tết Trung thu năm nay, trẻ em thuộc nhóm này sẽ được tặng 1.000.000 đồng/em

Ánh Lê
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Tết Trung thu 2026, Hà Nội sẽ dành phần quà tặng 1 triệu đồng/em cho một số nhóm trẻ em theo quy định mới của HĐND thành phố. Chính sách đã có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 và được thực hiện từ ngân sách nhà nước.

HĐND TP Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 16/2026/NQ-HĐND ngày 2/6/2026, quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Đại diện các Ban liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày thành phố Hà Nội và nội dung, mức tặng quà của Thành phố tới các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán; kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7; ngày Quốc khánh 02/9; ngày Quốc tế thiếu nhi và Tết Trung thu.

Trong đó, nghị quyết quy định cụ thể nội dung và mức quà tặng của thành phố Hà Nội dành cho trẻ em trên địa bàn nhân ngày Tết Trung thu.

Theo khoản 3 Điều 3 của nghị quyết, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ (là con của người lao động hoặc người đang hưởng lương hưu đã qua đời) đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng sẽ được tặng quà trị giá 1.000.000 đồng/em/lần vào dịp Tết Trung thu.

Ngoài việc tặng quà trực tiếp cho trẻ em, nghị quyết cũng quy định mức quà dành cho các đơn vị đang chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em. Cụ thể, đoàn lãnh đạo thành phố sẽ đến thăm và tặng quà các cơ sở trợ giúp xã hội công lập cấp thành phố có chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em cùng các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế chuyên điều trị bệnh nhi. Mỗi đơn vị được nhận 17 triệu đồng/lần, gồm 2 triệu đồng tiền quà và 15 triệu đồng tiền mặt.

Đối với các cơ sở trợ giúp xã hội công lập cấp xã, phường có chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em, đoàn lãnh đạo cấp xã, phường sẽ tổ chức thăm hỏi, tặng quà với mức 12 triệu đồng/đơn vị/lần, gồm 2 triệu đồng tiền quà và 10 triệu đồng tiền mặt.

Nghị quyết 16/2026/NQ-HĐND có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Theo quy định, kinh phí thực hiện chính sách quà tặng được bảo đảm từ ngân sách thành phố và ngân sách cấp xã theo phân cấp. Riêng trong năm 2026, phần kinh phí tăng thêm sẽ do ngân sách thành phố Hà Nội bảo đảm.

(Theo Thư viện Pháp luật)

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