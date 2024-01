"Tết này ăn gì trong các bữa cơm đoàn viên?": Gợi ý 1 món ngon nhất định bạn nên làm với ý nghĩa cầu chúc may mắn

Thời gian trôi qua, năm Mão sắp kết thúc, năm Giáp Thìn càng ngày càng đến gần. Trong năm Nhâm Thìn 2024 ai cũng đầy mong đợi sẽ đạt nhiều thành tựu và may mắn. Trong những bữa cơm đoàn viên, bên cạnh các câu chuyện vui vẻ thì món ăn ngon sẽ giúp gia đình thêm gắn kết. Hôm nay chúng tôi sẽ gợi ý cho bạn một món ăn ngon, dễ làm lại mang ý nghĩa cầu mong may mắn, sự nghiệp phát đạt.

Cùng tìm hiểu cách làm món ăn này nhé!

Nguyên liệu làm món "Rồng đỏ" cà tím sốt chua ngọt



1 quả cà tím dài, 100g thịt nguội, 100g tương đậu nành (hoặc tương đậu cay tùy khẩu vị), 50g giấm đen, 1 quả trứng gà, 50g sốt cà chua, 2 cái ngồng tỏi, 2 quả ớt ngọt xanh và đỏ, 100g đường, 10g tinh chất cốt gà, 100g tinh bột bắp.

Cách làm món "Rồng đỏ" cà tím sốt chua ngọt



Bước 1: Cà tím bạn rửa sạch, ngâm nước muối khoảng 15 phút sau đó vớt ra, xả lại với nước. Bạn dùng 2 chiếc đũa kê dọc theo thân quả cà. Sau đó dùng dao cắt thẳng xuống quả cà tím thành từng lát. Việc kê đũa 2 bên thân quả cà giúp cắt dễ dàng và không bị đứt rời nhau. Sau đó bạn lật mặt dưới của quả cà lên và dùng dao cắt các đường chéo. Làm như vậy quả cà sẽ không bị đứt rời và có thể uống cong để tạo hình. Sau khi cắt xong thì bạn cho vào chậu nước ngâm để tránh thâm.

Bước 2: Cắt thịt nguội, ngồng tỏi, ớt xanh và đỏ thành các miếng nhỏ hình hạt lựu rồi đặt sang một bên. Đập trứng ra bát, đánh tan đều. Vớt cà tím ra, thấm khô nước. Sau đó đổ trứng đã đánh phủ lên toàn bộ cà tím. Tiếp theo bạn phủ đều tinh bột bắp lên cà tím.

Bước 3: Tiếp theo bạn đặt chảo lên bếp, cho dầu ăn vào. Khi dầu nóng, bạn thả cà tím vào chiên ở lửa vừa. Chiên cho đến khi lớp bột phủ trên cà tím chuyển có màu vàng nâu thì vớt ra đĩa.

Bước 4: Để lại trong chảo một chút dầu ăn, tiếp theo cho tương đậu nành và sốt cà chua vào, xào cho đến khi dậy mùi thơm. Sau đó bạn cho một lượng nước vừa phải vào cùng với tinh chất cốt gà. Tiếp theo thêm thịt nguội, ớt xanh - đỏ, ngồng tỏi, đường, giấm rồi đun ở lửa nhỏ trong khoảng 1 phút. Đến khi thấy đặc lại thì tắt bếp. Rưới phần sốt vừa nấu xong lên cà tím chiên là món ăn hoàn thành.

Thành phẩm món "Rồng đỏ" cà tím sốt chua ngọt



Trong quan niệm dân gian, Rồng mang lại may mắn, sự nghiệp phát đạt. Đối với bữa cơm tất niên hoặc trước giao thừa năm Thìn, bạn hãy làm "món ăn tốt lành" này với thông điệp tượng trưng cho sự may mắn sẽ đến với mọi người trong năm mới. Món ăn này có mùi thoang thoảng của ngồng tỏi, thơm nồng của ớt và phần nước sốt sánh mịn, đậm đà. Màu đỏ của món ăn tượng trưng cho sự may mắn, cuộc sống viên mãn và hạnh phúc trong năm mới. Từng miếng cà tím mềm ngọt bởi thấm quyện hương vị của các nguyên liệu, thêm chút vị chua dịu nhẹ của sốt cà chua nên ngon vô cùng!

Chúc các bạn thành công và có nhiều món ngon cho gia đình trong dịp Tết Nguyên đán!