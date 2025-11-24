Tết cận kề, hướng dẫn nhận tiền an sinh xã hội trên VNeID người dân cần biết để tránh mất quyền lợi

Tài khoản hưởng An sinh xã hội là tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản mobile money của công dân, được công dân đăng ký để nhận các khoản trợ cấp từ các chính sách an sinh xã hội.

Trước đây, tại Thông báo 56/TB-VPCP ngày 23/02/2025 của Văn phòng Chính phủ đã có đề cập đến tài khoản an sinh xã hội.

Theo đó, một trong những nhiệm vụ được Văn phòng Chính phủ giao cho Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các ngân triển khai giải pháp để người dân tạo lập tài khoản an sinh xã hội. Phấn đấu trong năm 2025, 100% người dân Việt Nam, mỗi người có một tài khoản an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, Bộ Công an thực hiện rà soát tài khoản của người dân trên VNeID; tài khoản ngân hàng được liên kết với ứng dụng VNeID để làm sạch phục vụ chi trả an sinh xã hội, đảm bảo tính minh bạch, tránh lừa đảo.

Hiện nay trên ứng dụng VNeID, tài khoản định danh mức 2 đã có mục "An sinh xã hội" để người dân tích hợp số tài khoản cá nhân của mình.

Trong trường hợp tài khoản an sinh xã hội không hiện ngân hàng, người dùng có thể vướng những lỗi và tham khảo cách khắc phục như sau:

Một, có thể người dùng chưa thực hiện định danh tài khoản lên mức 2: Người dùng không thể truy cập phần "An sinh xã hội" để tích hợp số tài khoản.

- Cách khắc phục: Cần thực hiện định danh mức 2 tại công an xã, phường

Hai, hiện tài khoản An sinh xã hội mới tích hợp với các ngân hàng và ví điện tử sau: VietinBank, BIDV, Vietcombank, LPBank, Vikki Bank, MBBank, PvcomBank, HDBank, VNPT Money, Co-opBank, ShinhanBank, TPBank, NCB, Nam A Bank, KienlongBank, Agribank, BVBank, ACB, MSB, Sacombank, BaoViet Bank, Techcombank, ABBank, VIB, VPBank, Mobifone Money, SaigonBank, Viettel Money, Viet A Bank, MBV, MOMO, OCB.

Nếu tài khoản ngân hàng của người dùng không thuộc các ngân hàng này sẽ không tích hợp được tài khoản an sinh.

Cách khắc phục: Người dùng cần tích hợp tài khoản các ngân hàng nếu trên. Nếu vẫn chưa có số tài khoản có thể nhận tiền an sinh theo phương thức trực tiếp.

Ba, chưa cập nhật VNeID phiên bản mới nhất: Người dùng không thấy mục "An sinh xã hội" hoặc không truy cập được mục này.

Cách khắc phục: Cập nhật lên phiên bản mới nhất của VNeID từ kho ứng dụng IOS/ Android.

Nếu khắc phục theo những cách trên vẫn không được, người dùng có thể liên hệ tổng đài hỗ trợ của ứng dụng VNeID hoặc ngân hàng muốn liên kết để được hỗ trợ cụ thể.

Nếu người dân đã có tài khoản ngân hàng và cài đặt VNeID, chỉ cần thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VNeID.

Bước 2: Tại màn hình chính, chọn dịch vụ "An sinh xã hội".

Bước 3: Chọn tiếp mục "Tài khoản hưởng An sinh xã hội".

Bước 4: Nhập passcode (mật khẩu VNeID) của bạn.

Bước 5: Chọn logo của ngân hàng bạn muốn liên kết, nhập số tài khoản và làm theo các bước xác nhận.