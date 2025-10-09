Tesla ra mắt phiên bản giá rẻ cho xe điện Model 3 và Model Y: Giá thấp nhất tương đương 975 triệu, quyết đấu xe Trung Quốc

Vài năm qua, Elon Musk luôn hứa hẹn về việc cho ra mắt những chiếc Tesla giá rẻ. Đến nay, câu trả lời đã rõ. Về cơ bản đây chỉ là một phiên bản cắt giảm chi phí của Model 3 và Model Y. Tên gọi của phiên bản này là "Standard", cùng với đó, hãng cũng sắp xếp lại danh mục sản phẩm. Giờ đây, bản thấp nhất sẽ là bản Standard, trong khi bản Long Range ở giữa được đổi tên thành Premium trong khi bản Performance vẫn sẽ là bản cao nhất.

Giá thấp hơn, cắt bớt trang bị

Tesla Model 3 Standard có giá khởi điểm 36.990 Usd, thấp hơn 5.500 USD so với bản Long Range RWD trước đó. Trong khi đó, Model Y Standard có giá khởi điểm 39.990 USD, thấp hơn 5.000 USD so với bản RWD Premium.

Cả 2 đều được trang bị hệ dẫn động cầu sau, động cơ đơn và khối pin 69 kWh.

Tesla Model Y Standard

Model Y Standard có phạm vi hoạt động đạt 516 km, giảm so với mức 597 km của phiên bản RWD Premium. Khả năng tăng tốc cũng thấp hơn, đạt 97 km/h trong 6,8 giây kể từ khi khởi hành, so với mức 5,4 giây của bản Premium. Tốc độ tối đa vẫn giữ ở mức 200 km/h.

Tuy nhiên, thông số kỹ thuật chỉ là một nửa câu chuyện. Tesla đã tinh khá nhiều chi tiết trên xe. Chẳng hạn, cản trước của xe được đơn giản hóa với cửa hút gió và đèn chiều sáng được thiết kế lại, giờ đây tích hợp vào đèn pha.

Mâm xe được hạ xuống còn 18 inch, có tùy chọn mâm 19 inch. Xe có 3 lựa chọn màu sắc gồm xám, trắng ngọc trai (đắt hơn 1.000 USD) và đen kim cương (đắt hơn 1.500 USD).

Thay đổi lớn nhất đến từ bên trong với ghế da đã được thay thế bằng vải dệt trong khi bảng điều khiển trung tâm có thêm một ngăn chứa đồ lớn gợi nhớ đến mẫu Cybertruck. Hệ thống thông gió và sưởi ấm hàng ghế trước đã bị loại bỏ trong khi hành khách phía sau cũng không còn màn hình giải trí 8 icnh. Vô lăng cũng là loại chỉnh tay, thay vì chỉnh điện.

Tesla cũng đã hạ cấp hệ thống âm thanh, trang bị cho phiên bản này 7 loa thay vì 15 loa kết hợp loa siêu trầm như các phiên bản cao hơn. Đài FM/AM cũng không còn.

Ngay cả gương chiếu hậu cũng được chỉnh thủ công và không còn chức năng tự động làm mờ. Hàng ghế thứ 2 giờ đây cũng được gập thủ công. Đèn viền nội thất không còn. Nhìn lên phía trên, bạn sẽ thấy Model Y Standard đã thay thế mui xe trong suốt bằng trần thông thường với vật liệu hấp thụ âm thanh. Tuy nhiên, mái xe bằng kính không biến mất mà chỉ được giấu bên trên trần xe mới. Có vẻ như việc giữ lại trần kính sẽ tiết kiệm hơn so với chế tạo trần hợp kim.

Model 3 Standard

Trong khi đó, Model 3 Standard có tầm hoạt động 527 km, giảm so với mức 584 km của bản RWD Premium. Chiếc sedan này tăng tốc 0-96 km/h trong 5,8 giây và đạt tốc độ tối đa 200 km/h.

Thay đổi về ngoại thất của xe có phần ít hơn so với Model Y. Điểm khác biệt lớn nhất là mâm xe 18 inch, 3 màu sơn tương tự vẫn được giữ nguyên gồm xám tiêu chuẩn, tùy chọn trắng và đen.

Bên trong, cabin cắt giảm tương tự bản Model Y nhưng giữ nguyên trần kính. Ghế bọc vải thay cho da, vô lăng chỉnh tay, màn hình cảm ứng phía sau loại bỏ và hệ thống âm thanh đơn giản hóa.