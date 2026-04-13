Tesla âm thầm phát triển SUV điện giá rẻ mới

Tesla đang phát triển một mẫu SUV điện hoàn toàn mới, kích thước nhỏ hơn và giá rẻ hơn đáng kể so với các dòng xe hiện tại, theo các nguồn tin thân cận được Reuters dẫn lại.

Trong những tuần gần đây, hãng đã làm việc với các nhà cung ứng để bàn về quy trình sản xuất và thông số kỹ thuật cho mẫu xe này. Đáng chú ý, đây sẽ là một dòng xe hoàn toàn mới, không phải phiên bản rút gọn của Model 3 hay Model Y.

Theo ba nguồn tin, mẫu SUV cỡ nhỏ nhiều khả năng sẽ được sản xuất tại Trung Quốc, trước khi mở rộng sang Mỹ và châu Âu. Xe dự kiến dài khoảng 4,28 m - ngắn hơn đáng kể so với Model Y, mẫu SUV bán chạy nhất của Tesla hiện nay.

Động thái này gây chú ý khi diễn ra sau quyết định của CEO Elon Musk năm 2024 về việc hủy bỏ dự án xe điện giá rẻ từng được kỳ vọng, để chuyển hướng sang robotaxi và robot hình người. Vì vậy, câu hỏi đặt ra là liệu Tesla có đang quay lại với chiến lược xe điện đại chúng, hay mẫu xe mới vẫn nằm trong chiến lược xe tự hành.

Một số nguồn tin cho biết mẫu SUV mới có thể phục vụ cả hai hướng: vừa hỗ trợ tự lái hoàn toàn, vừa giữ tùy chọn để người dùng điều khiển. Đây được xem là giải pháp linh hoạt trong bối cảnh nhiều thị trường vẫn chưa sẵn sàng về pháp lý và nhu cầu đối với xe không người lái.

Về cấu hình, Tesla được cho là sẽ cắt giảm chi phí bằng cách sử dụng pin nhỏ hơn, đồng nghĩa quãng đường di chuyển ngắn hơn Model Y (hiện đạt khoảng 490-525 km). Xe cũng có thể chỉ dùng một mô-tơ điện thay vì hai, đồng thời giảm trọng lượng xuống khoảng 1,5 tấn.

Giá bán mục tiêu được cho là thấp hơn đáng kể Model 3 - hiện có giá khởi điểm khoảng 34.000 USD (895 triệu đồng) tại Trung Quốc và 37.000 USD (975 triệu đồng) tại Mỹ. Tuy nhiên, dự án vẫn đang ở giai đoạn đầu và chưa rõ đã được "bật đèn xanh" để sản xuất hay chưa. Nhiều khả năng xe chưa thể ra mắt trong năm nay.

Tesla vốn có tiền lệ trì hoãn hoặc thay đổi kế hoạch sản phẩm, như siêu xe điện Roadster hay xe tải Semi được giới thiệu từ năm 2017 nhưng đến nay vẫn chưa được sản xuất đại trà.

Trong bối cảnh hãng tiếp tục theo đuổi tham vọng xe tự hành, một số nhà phân tích dự báo doanh số xe điện truyền thống của Tesla có thể giảm năm thứ ba liên tiếp. Hiện hãng mới chỉ vận hành thử nghiệm quy mô nhỏ dịch vụ robotaxi tại Mỹ.

Dù vậy, việc phát triển một mẫu SUV điện giá rẻ hoàn toàn mới có thể đánh dấu bước điều chỉnh chiến lược đáng chú ý, khi Tesla tìm cách mở rộng tệp khách hàng và duy trì sản lượng trong giai đoạn chuyển tiếp sang kỷ nguyên xe tự lái.

(Nguồn: Reuters)