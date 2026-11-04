Tên trộm bất ngờ...hối hận, gửi trả đồng hồ gần 7,4 tỷ đồng

Một chiếc đồng hồ xa xỉ trị giá khoảng 290.000 USD (gần 7,4 tỷ đồng) bị lấy cắp tại Tokyo, Nhật Bản, đã bất ngờ được gửi trả đến cửa hàng trong một kiện hàng chuyển phát, kèm theo lá thư xin lỗi viết tay.

Tên trộm vẫn đang bị cảnh sát truy tìm. Vụ việc xảy ra tại một cửa hàng đồng hồ ở khu thương mại Nakano Broadway, quận Nakano, Tokyo. Theo truyền thông Nhật Bản, một người đàn ông đã giả làm khách hàng, yêu cầu nhân viên cho xem và thử một chiếc đồng hồ hiệu Audemars Piguet của Thụy Sĩ.

Sau khi đeo chiếc đồng hồ trị giá khoảng 46 triệu yen (tương đương 7,4 tỷ đồng) lên tay, người này bất ngờ bỏ chạy khỏi cửa hàng mà không trả lại sản phẩm.

Tuy nhiên, vụ trộm nhanh chóng xuất hiện tình tiết bất ngờ. Cửa hàng sau đó nhận được một kiện hàng chuyển phát, bên trong là chính chiếc đồng hồ bị lấy cắp cùng một lá thư viết tay với nội dung xin lỗi.

Một người đàn ông trò chuyện với phóng viên truyền hình Nhật Bản trong con hẻm bên ngoài khu thương mại Nakano Broadway. Đây được cho là lối thoát mà các nghi phạm sử dụng sau vụ cướp tại cửa hàng đồng hồ xa xỉ Time Walker, quận Nakano, Tokyo, ngày 25/8/2026. (Ảnh: Getty Images)

Theo CBS News, số serial trên đồng hồ được kiểm tra và xác nhận trùng khớp với sản phẩm bị đánh cắp trước đó. Trên kiện hàng cũng có ghi tên và địa chỉ người gửi, nhưng cảnh sát nghi ngờ những thông tin này là giả mạo.

Dù tài sản đã được trả lại, cảnh sát Tokyo vẫn tiếp tục truy tìm người đàn ông nói trên với cáo buộc trộm cắp. Hiện chưa có thông tin xác nhận về danh tính cũng như lý do người này quyết định gửi trả chiếc đồng hồ.

Đây không phải lần đầu khu thương mại Nakano Broadway xảy ra vụ trộm đồng hồ xa xỉ. Hồi tháng 8, bốn chiếc đồng hồ có tổng trị giá khoảng 200 triệu yen (1,3 triệu USD) đã bị lấy cắp tại một cửa hàng khác trong cùng khu phức hợp.

Hai công dân Chile bị bắt giữ vì nghi liên quan đến vụ việc và sau đó bị truy tố.

Sau vụ trộm, cảnh sát đã tổ chức buổi hướng dẫn phòng chống tội phạm cho các chủ cửa hàng đồng hồ trong khu vực. Một số biện pháp được khuyến nghị gồm chỉ trưng bày đồng hồ bản sao thay vì sản phẩm thật và sử dụng lớp lót đặc biệt cho tủ kính nhằm hạn chế nguy cơ bị đập phá.

Không gian bên trong một cửa hàng đồng hồ cao cấp tại khu thương mại Nakano Broadway, Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: GoodLuck Trip).

Việc tài sản bị đánh cắp bất ngờ được trả lại cùng lời xin lỗi không phải là lần đầu. Năm 2013, một gia đình ở ngoại ô Chicago, Mỹ, bất ngờ nhận lại bốn chiếc nhẫn vàng bị lấy cắp trong một bữa tiệc tại nhà từ năm 1998. Sau 15 năm, số trang sức được gửi đến cùng lá thư nặc danh. Người viết thừa nhận từng mắc sai lầm khi còn trẻ và muốn tìm cách sửa chữa. Những chiếc nhẫn có giá trị tinh thần đặc biệt với gia đình, trong đó có nhẫn cưới của cha mẹ và ông bà.

Một trường hợp khác xảy ra tại Mỹ, khi một cửa hàng trang sức nhận lại chiếc nhẫn cưới bằng vàng và đôi bông tai ngọc trai bị đánh cắp từ năm 1968. Sau 34 năm, người lấy trộm gửi trả các món đồ trong một bưu kiện không ghi tên, kèm lời xin lỗi và thừa nhận hành động sai trái trong quá khứ. Những câu chuyện này cho thấy đôi khi người lấy trộm chủ động tìm cách hoàn trả tài sản sau nhiều năm, dù danh tính và động cơ thực sự của họ không phải lúc nào cũng được làm rõ.

Vụ việc mới nhất thu hút sự chú ý bởi chiếc đồng hồ có giá trị hàng tỷ đồng đã trở về cửa hàng theo một cách ít ai ngờ tới. Dù vậy, việc tài sản được hoàn trả không đồng nghĩa vụ trộm đã khép lại, khi người thực hiện vẫn chưa bị xác định và bắt giữ.

Nguồn: CBS News, The Japan Times, Mainichi