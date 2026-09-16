Cái tên "Harry" mà hàng triệu người vẫn gọi hằng ngày thực chất chỉ là một nickname.

Suốt bốn thập kỷ qua, cái tên "Hoàng tử Harry" đã phủ sóng khắp các mặt báo toàn cầu, trở thành một trong những danh xưng nhận diện mạnh mẽ nhất thế giới. Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng nếu lật mở hộ chiếu, giấy khai sinh hay các tài liệu ngoại giao chính thức của Công tước xứ Sussex, cái tên quen thuộc ấy lại hoàn toàn không tồn tại.

Tên khai sinh chính thức trên giấy tờ

Vào ngày 15 tháng 9 năm 1984, Điện Buckingham phát đi thông báo chính thức về sự ra đời của hoàng tử bé. Trên các văn bản pháp lý hoàng gia, tên khai sinh đầy đủ của anh được ghi rõ là Henry Charles Albert David.

Như vậy, Henry mới là tên thật của Hoàng tử. Cái tên "Harry" mà hàng triệu người vẫn gọi hằng ngày thực chất chỉ là một nickname.

Hoàng tử Harry - Công tước xứ Sussex

Cội nguồn của sự thay đổi danh xưng

Việc một hoàng tử tên Henry lại được cả thế giới gọi là Harry không phải do sự ngẫu nhiên hay nhầm lẫn của báo chí, mà xuất phát từ những lý do mang đậm dấu ấn văn hóa và gia đình.

Từ thời Trung cổ tại Anh, "Harry" đã là tên gọi thân mật phổ biến dành cho những người mang tên "Henry". Ngay cả trong lịch sử, các vị vua nổi tiếng như Vua Henry V hay Henry VIII cũng thường được những người thân cận gọi bằng cái tên Harry.

Bên cạnh yếu tố lịch sử, quyết định này còn đến từ Công nương Diana và Thái tử Charles (nay là Vua Charles III). Ngay từ khi con trai thứ hai chào đời, cặp đôi hoàng gia đã thống nhất đăng ký tên chính thức là Henry trên văn bản chính thức và ngoại giao, nhưng thông báo công khai với truyền thông rằng gia đình sẽ gọi cậu bé là Harry để tạo sự gần gũi.

Hoàng tử Harry qua năm tháng

Những tên họ ít biết trong đời thực

Do các thành viên cấp cao của Hoàng gia Anh không bắt buộc phải sử dụng họ phổ thông, Hoàng tử đã trải qua nhiều lần thay đổi danh tính tùy thuộc vào môi trường sinh sống và làm việc.

Trong thời gian học tập và phục vụ trong Quân đội Hoàng gia Anh tại chiến trường Afghanistan, anh lấy tên quân ngũ là Captain Harry Wales - dùng tước hiệu "Wales" khi đó của cha mình làm họ.

Tuy nhiên, sau khi quyết định rời khỏi các nhiệm vụ hoàng gia và chuyển sang Mỹ sinh sống, tên pháp lý đầy đủ trên các giấy tờ cá nhân hiện tại của anh là Henry Mountbatten-Windsor. Đây là họ chung chính thức kết hợp giữa dòng họ của Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng thân Philip.

Bản thân vị hoàng tử này cũng từng lên tiếng trêu đùa về sự nhầm lẫn kéo dài hàng chục năm của công chúng. Trong một sự kiện từ thiện trao giải cho trẻ em, anh dí dỏm phát biểu trước ống kính truyền thông: "Tên chính thức của tôi là Henry, nhưng tất cả mọi người cứ gọi tôi là Harry. Đến tận bây giờ tôi cũng không giải thích nổi tại sao lại như vậy!"

Dù tên trên giấy tờ pháp lý là Henry, cái tên "Hoàng tử Harry" đã đi sâu vào tâm trí công chúng toàn cầu và trở thành một phần không thể thay thế trong lịch sử Hoàng gia Anh hiện đại.