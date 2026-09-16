HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tên thật của Hoàng tử Harry không phải Harry

Chi Chi
|

Cái tên "Harry" mà hàng triệu người vẫn gọi hằng ngày thực chất chỉ là một nickname.

Suốt bốn thập kỷ qua, cái tên "Hoàng tử Harry" đã phủ sóng khắp các mặt báo toàn cầu, trở thành một trong những danh xưng nhận diện mạnh mẽ nhất thế giới. Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng nếu lật mở hộ chiếu, giấy khai sinh hay các tài liệu ngoại giao chính thức của Công tước xứ Sussex, cái tên quen thuộc ấy lại hoàn toàn không tồn tại.

Tên khai sinh chính thức trên giấy tờ

Vào ngày 15 tháng 9 năm 1984, Điện Buckingham phát đi thông báo chính thức về sự ra đời của hoàng tử bé. Trên các văn bản pháp lý hoàng gia, tên khai sinh đầy đủ của anh được ghi rõ là Henry Charles Albert David.

Như vậy, Henry mới là tên thật của Hoàng tử. Cái tên "Harry" mà hàng triệu người vẫn gọi hằng ngày thực chất chỉ là một nickname.

Tên thật của Hoàng tử Harry là gì? Khám phá sự thật thú vị - Ảnh 1.

Hoàng tử Harry - Công tước xứ Sussex

Cội nguồn của sự thay đổi danh xưng

Việc một hoàng tử tên Henry lại được cả thế giới gọi là Harry không phải do sự ngẫu nhiên hay nhầm lẫn của báo chí, mà xuất phát từ những lý do mang đậm dấu ấn văn hóa và gia đình.

Từ thời Trung cổ tại Anh, "Harry" đã là tên gọi thân mật phổ biến dành cho những người mang tên "Henry". Ngay cả trong lịch sử, các vị vua nổi tiếng như Vua Henry V hay Henry VIII cũng thường được những người thân cận gọi bằng cái tên Harry.

Bên cạnh yếu tố lịch sử, quyết định này còn đến từ Công nương Diana và Thái tử Charles (nay là Vua Charles III). Ngay từ khi con trai thứ hai chào đời, cặp đôi hoàng gia đã thống nhất đăng ký tên chính thức là Henry trên văn bản chính thức và ngoại giao, nhưng thông báo công khai với truyền thông rằng gia đình sẽ gọi cậu bé là Harry để tạo sự gần gũi.

Tên thật của Hoàng tử Harry là gì? Khám phá sự thật thú vị - Ảnh 2.

Hoàng tử Harry qua năm tháng

Những tên họ ít biết trong đời thực

Do các thành viên cấp cao của Hoàng gia Anh không bắt buộc phải sử dụng họ phổ thông, Hoàng tử đã trải qua nhiều lần thay đổi danh tính tùy thuộc vào môi trường sinh sống và làm việc.

Trong thời gian học tập và phục vụ trong Quân đội Hoàng gia Anh tại chiến trường Afghanistan, anh lấy tên quân ngũ là Captain Harry Wales - dùng tước hiệu "Wales" khi đó của cha mình làm họ.

Tuy nhiên, sau khi quyết định rời khỏi các nhiệm vụ hoàng gia và chuyển sang Mỹ sinh sống, tên pháp lý đầy đủ trên các giấy tờ cá nhân hiện tại của anh là Henry Mountbatten-Windsor. Đây là họ chung chính thức kết hợp giữa dòng họ của Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng thân Philip.

Bản thân vị hoàng tử này cũng từng lên tiếng trêu đùa về sự nhầm lẫn kéo dài hàng chục năm của công chúng. Trong một sự kiện từ thiện trao giải cho trẻ em, anh dí dỏm phát biểu trước ống kính truyền thông: "Tên chính thức của tôi là Henry, nhưng tất cả mọi người cứ gọi tôi là Harry. Đến tận bây giờ tôi cũng không giải thích nổi tại sao lại như vậy!"

Dù tên trên giấy tờ pháp lý là Henry, cái tên "Hoàng tử Harry" đã đi sâu vào tâm trí công chúng toàn cầu và trở thành một phần không thể thay thế trong lịch sử Hoàng gia Anh hiện đại.

Lời khuyên cho các gia đình đã sử dụng cửa gỗ trên 10 năm
Tags

Hoàng tử

tên thật

tên khai sinh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
10 ngày, 2 vụ cháy tại chung cư 90 Nguyễn Tuân

10 ngày, 2 vụ cháy tại chung cư 90 Nguyễn Tuân

00:40
Vua và Hoàng hậu Thái Lan lái chuyên cơ tới thăm Việt Nam

Vua và Hoàng hậu Thái Lan lái chuyên cơ tới thăm Việt Nam

01:03
Nghẹt thở giây phút trấn áp, bắt giữ đôi nam nữ người nước ngoài cướp tiệm vàng tại Đắk Lắk

Nghẹt thở giây phút trấn áp, bắt giữ đôi nam nữ người nước ngoài cướp tiệm vàng tại Đắk Lắk

01:17
Miền Bắc đón mưa lớn, Hà Nội lượng mưa có thể trên 150mm

Miền Bắc đón mưa lớn, Hà Nội lượng mưa có thể trên 150mm

01:17
Mitsubishi ra mắt Triton 4WD AT Premium: Giá thực tế 736 triệu đồng: 4WD, 7 chế độ lái, máy dầu 184 mã lực

Mitsubishi ra mắt Triton 4WD AT Premium: Giá thực tế 736 triệu đồng: 4WD, 7 chế độ lái, máy dầu 184 mã lực

01:41
Toàn cảnh mưa lũ Quảng Trị

Toàn cảnh mưa lũ Quảng Trị

01:08
Giây phút bắt giữ nghịch tử đánh mẹ ruột, hung hãn tấn công cảnh sát 113

Giây phút bắt giữ nghịch tử đánh mẹ ruột, hung hãn tấn công cảnh sát 113

01:16
Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

01:30
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại