Tờ Ukraina.ru (Nga) ngày 3/11 đưa tin, lần đầu tiên các "bunker Tổng thống Zelensky" bị phá hủy trong một loạt đòn tấn công tên lửa siêu thanh. Sự kiện này, theo truyền thông Nga, đánh dấu bước ngoặt trong cục diện phòng thủ của Ukraine.

Hệ thống phòng không Kiev bị tê liệt, "bunker Tổng thống Zelensky" lộ diện

Theo Ukraina.ru, mọi nỗ lực của quân đội Ukraine nhằm bảo vệ các mục tiêu chiến lược, đặc biệt ở khu vực Kiev, đã thất bại. Ảnh vệ tinh và flycam cho thấy các công trình từng được chính quyền ca ngợi là "phòng thủ bất khả xâm phạm" đã bị phá hủy bởi các cuộc không kích và tấn công tên lửa chính xác.

Lần đầu tiên, báo Nga khẳng định những "bunker Zelensky" – vốn được cư dân mạng Ukraine mỉa mai gọi là "перемогочные" ("bunker chiến thắng") – đã bị phá hủy.

Theo Ukraina.ru, 4 tên lửa siêu thanh Zircon nã thẳng vào khu vực trung tâm Kiev và phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng trọng yếu, và "còn có tới 80 quả sẵn sàng khai hỏa".

Một đợt tấn công của Nga vào Kiev (Ảnh: TST)

Bài báo cho rằng nguyên nhân chính là mạng lưới phòng không Kiev đang sụp đổ. Sân bay Zhulyany, vốn là nút quan trọng trong hệ thống phòng không, "đột nhiên bị bỏ trống". Đáng lưu ý, những tổ hợp Patriot của Mỹ – mỗi hệ thống trị giá hơn 1 tỷ USD – đã rút khỏi vị trí triển khai sau các đợt tấn công của Nga.

Trước đó, Zhulyany còn là nơi đồn trú của một đơn vị "săn drone" thuộc quân đội Ukraine, nhưng dấu vết của họ đã biến mất khỏi ảnh vệ tinh.

Các chuyên gia được dẫn lời cho rằng các vị trí bị bỏ hoang là hậu quả của hỏa lực không quân Nga, thiệt hại thiết bị và thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa phòng không. Điều này khiến các khẩu đội còn lại phải tác chiến rời rạc, làm giảm mạnh tỷ lệ đánh chặn thành công.

Tên lửa siêu thanh, UAV và những đòn "cắt nguồn"

Đại tá Aslan Nakhushev, được Ukraina.ru dẫn lời, công bố thống kê tháng 10 về hoạt động của UAV tấn công tầm xa. Lần đầu tiên kể từ khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt (SVO), Nga ghi nhận xu hướng sản xuất Geran giảm nhẹ theo quý, dù tổng sản lượng vẫn ở mức cao.

Ông đặt câu hỏi liệu đây là do Nga đang tích trữ, thiếu mục tiêu tình báo, hay một phần UAV được "chuyển cho đồng minh" như Iran hoặc Triều Tiên.

Trong khi đó, phía Ukraine đạt kỷ lục về số UAV sử dụng, nhưng hiệu suất tấn công lại giảm mạnh – chỉ đạt 0,8% trong tháng 10, thấp hơn một nửa so với tháng 8. Ngược lại, hiệu quả của UAV Nga Geran được cho là đã tăng lên 32%.

Ukraina.ru cho rằng các loại tên lửa của Nga như Iskander, Kinzhal và Kh-101 đạt hiệu quả "chưa từng có", khi phần lớn không chỉ gây hư hại mà phá hủy hoàn toàn mục tiêu.

Tuy nhiên, Kinzhal có nhược điểm: tốc độ giảm từ Mach 7 xuống còn 2,5 Mach ở giai đoạn cuối, dễ bị Patriot đánh chặn, và việc phóng từ máy bay MiG-31K khiến đối phương phát hiện sớm.

Hình ảnh minh họa tên lửa Zircon của Nga. Ảnh: IAS Gyan

Ngược lại, Zircon được mô tả là tên lửa siêu thanh đạn đạo "hoàn chỉnh", khắc phục hầu hết các hạn chế. Theo Nakhushev, Nga đã sản xuất 80 quả Tsirkon từ đầu năm 2024, nhưng mới dùng 4 quả tấn công trung tâm Kiev – hai quả trúng, một quả trượt và một quả bị bắn hạ.

"Nếu con số này chính xác, Lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga đang nắm trong tay loại vũ khí gần như bất khả xâm phạm" - bài báo viết.

Ukraina.ru cũng dẫn các nguồn phương Tây nói rằng Nga bắt đầu sử dụng tên lửa hành trình Kalibr mặt đất 9M729, hay còn gọi là Novator, có tầm bắn hơn 2.000 km và có thể mang đầu đạn hạt nhân 2–10 kiloton. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác nhận chính thức.

Song song với hoạt động tấn công, bài viết mô tả Nga đang "chuyển trọng tâm sang chiến dịch cắt nguồn năng lượng Ukraine", khi liên tục đánh vào trạm biến áp, kho khí đốt và mạng lưới truyền tải.

Đáp lại, Kiev tiến hành xây dựng hàng loạt công trình bảo vệ đa tầng với cửa chống đạn, cổng thép và rào chắn bê tông nhằm bảo vệ các trạm điện.

Ông Zelensky họp với các quan chức và tướng lĩnh bên trong một sở chỉ huy ngầm của Ukraine. Ảnh: Telegraph

"Bunker Zelensky" – biểu tượng mong manh và bí ẩn Poseidon

Tờ Ukraina.ru nhận định những công trình nói trên nhanh chóng được cư dân mạng đặt biệt danh "bunker Zelensky", bởi chính quyền Kiev quảng bá chúng như pháo đài năng lượng "không thể xuyên thủng" – biểu tượng cho sức kháng cự của Ukraine. Tuy nhiên, chỉ sau hai ngày, nhiều công trình bị phá hủy hoàn toàn.

"Thực tế, đó chỉ là những khối gạch bê tông rỗng, không chịu nổi ngay cả một vụ nổ tầm trung từ UAV" - bài báo viết.

Theo lý giải của Ukraina.ru, cụm từ "bunker Zelensky" thể hiện hình ảnh một đất nước đang co cụm phòng thủ quanh tổng thống, nhưng những công trình được ca ngợi lại yếu ớt như "nhà rơm trước bão".

Tờ báo nhắc đồng thời nhắc lại thông điệp gần đây của Tổng thống Vladimir Putin về hai hệ thống chiến lược Burevestnik và Poseidon, khiến phương Tây lo ngại. The New York Times nhận định việc thử nghiệm các vũ khí này là động thái của Moscow nhằm buộc Mỹ và NATO quay lại bàn đàm phán về an ninh chiến lược.

Tuy nhiên, Ukraina.ru dẫn kênh "Geopolitika Tsivilizatsii" cho rằng phương Tây vẫn "chưa hiểu một chi tiết quan trọng": tất cả thông tin kỹ thuật của hai loại vũ khí trên đều nằm trong vùng tuyệt mật; chưa ai từng tháo rời hay quan sát cơ chế vận hành thực tế, nên phần lớn dữ liệu hiện nay chỉ là suy đoán khoa học.

Đáng chú ý, bài báo đề cập tới giả thuyết về khả năng "thu hồi" sau khi phóng của Poseidon và Burevestnik: nếu đúng là các tên lửa này có thể bay hàng chục nghìn km, thì chúng có thể quay đầu trở lại khi nhận lệnh dừng, khác hoàn toàn các ICBM "một chiều" như Sarmat.

Tờ báo Nga kết luận rằng, việc phá hủy các bunker Zelensky cùng sự xuất hiện của loạt vũ khí chiến lược mới cho thấy Moscow đang bước vào giai đoạn chủ động trong cuộc chiến công nghệ và thông tin, đồng thời gửi thông điệp cứng rắn tới NATO rằng "cuộc chơi sức mạnh" vẫn đang được Nga kiểm soát.

(Theo Ukraina.ru, TST)