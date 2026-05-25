HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tên lửa Zircon của Nga chỉ mất 2 phút để giáng đòn vào thủ đô Kiev

Hoàng Đức
|

Với vận tốc Mach 8-9, tên lửa 3M22 Zircon của Nga phóng từ vùng Kursk chỉ mất chưa đầy 2 phút là đã có thể tấn công vào thủ đô Kiev của Ukraine.

- Ảnh 1.

Trong một cuộc tấn công đêm 24/5, Quân đội Nga đã lần đầu tiên phóng tên lửa siêu thanh 3M22 Zircon, phiên bản phóng từ hệ thống cơ động trên mặt đất, từ vùng Kursk vào lãnh thổ Ukraine.

“Tổng cộng có 3 tên lửa Zircon được phóng, không quả nào bị bắn hạ”, Lực lượng Không quân Ukraine thừa nhận trong bản báo cáo, đồng thời bày tỏ sự lo ngại về việc loại tên lửa siêu thanh này được Nga đặt sát biên giới Ukraine sẽ rút ngắn thời gian bay đến thủ đô Kiev của Ukraine.

Được biết, 3M22 Zircon là tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh được thiết kế để phá hủy các mục tiêu trên trên biển và cả trên mặt đất.

Loại tên lửa này được đưa vào biên chế Lực lượng Vũ trang Nga vào tháng 1/2023 với cả 2 phiên bản trên hạm và trên bờ. Với phiên bản phóng từ trên bờ, loại vũ khí này được phóng từ hệ thống tên lửa mặt đất cơ động Bastion.

Như các phương tiện truyền thông Ukraine đã đưa tin, Lực lượng Vũ trang Ukraine năm ngoái đã thông báo việc tên lửa 3M22 Zircon với vận tốc Mach 8-9 có thể bay từ Crimea đến Kiev trong 3 phút rưỡi, vượt qua quãng đường khoảng 650km.

Không quân Ukraine thừa nhận, khoảng cách từ Kursk đến Kiev chỉ hơn 400 km, đồng thời biên giới Ukraine vẫn còn cách địa điểm phóng ở vùng Kursk hơn 100km, có nghĩa là khoảng cách đến thủ đô Kiev của Ukraine thậm chí có thể còn ngắn hơn.

Nói cách khác, thời gian bay của Zircon đến Kiev từ vùng Kursk so với từ Crimea sẽ giảm đi khoảng một nửa, tức là chỉ cần từ 1,5 phút đến 2 phút là tên lửa này có thể lao xuống mục tiêu ở Kiev.

Cần nhấn mạnh giới chức Ukraine đã nhiều lần phàn nàn về việc hệ thống phòng không của Ukraine hiện thiếu khả năng đánh chặn tên lửa siêu thanh, bất kể khoảng cách phóng là từ đâu.

Hiện không chỉ bất lực trong việc đánh chặn tên lửa siêu thanh Nga, hệ thống phòng không để bảo vệ thủ đô Kiev đang phải vật lộn để đối phó với máy bay không người lái cảm tử Geran-2 mà Lực lượng Vũ trang Nga sử dụng để tấn công các cơ sở quân sự của Ukraine gần như hàng ngày.

Theo Topcor.ru
Lưu ý đặc biệt quan trọng dành cho người sử dụng điện thoại trong thời tiết nắng nóng
Tags

Nga

quân sự

vũ khí

tên lửa Zircon

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

01:15
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

01:02
Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

01:30
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

00:51
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại