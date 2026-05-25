Tên lửa Zircon của Nga chỉ mất 2 phút để giáng đòn vào thủ đô Kiev

Trong một cuộc tấn công đêm 24/5, Quân đội Nga đã lần đầu tiên phóng tên lửa siêu thanh 3M22 Zircon, phiên bản phóng từ hệ thống cơ động trên mặt đất, từ vùng Kursk vào lãnh thổ Ukraine.

“Tổng cộng có 3 tên lửa Zircon được phóng, không quả nào bị bắn hạ”, Lực lượng Không quân Ukraine thừa nhận trong bản báo cáo, đồng thời bày tỏ sự lo ngại về việc loại tên lửa siêu thanh này được Nga đặt sát biên giới Ukraine sẽ rút ngắn thời gian bay đến thủ đô Kiev của Ukraine.

Được biết, 3M22 Zircon là tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh được thiết kế để phá hủy các mục tiêu trên trên biển và cả trên mặt đất.

Loại tên lửa này được đưa vào biên chế Lực lượng Vũ trang Nga vào tháng 1/2023 với cả 2 phiên bản trên hạm và trên bờ. Với phiên bản phóng từ trên bờ, loại vũ khí này được phóng từ hệ thống tên lửa mặt đất cơ động Bastion.

Như các phương tiện truyền thông Ukraine đã đưa tin, Lực lượng Vũ trang Ukraine năm ngoái đã thông báo việc tên lửa 3M22 Zircon với vận tốc Mach 8-9 có thể bay từ Crimea đến Kiev trong 3 phút rưỡi, vượt qua quãng đường khoảng 650km.

Không quân Ukraine thừa nhận, khoảng cách từ Kursk đến Kiev chỉ hơn 400 km, đồng thời biên giới Ukraine vẫn còn cách địa điểm phóng ở vùng Kursk hơn 100km, có nghĩa là khoảng cách đến thủ đô Kiev của Ukraine thậm chí có thể còn ngắn hơn.

Nói cách khác, thời gian bay của Zircon đến Kiev từ vùng Kursk so với từ Crimea sẽ giảm đi khoảng một nửa, tức là chỉ cần từ 1,5 phút đến 2 phút là tên lửa này có thể lao xuống mục tiêu ở Kiev.

Cần nhấn mạnh giới chức Ukraine đã nhiều lần phàn nàn về việc hệ thống phòng không của Ukraine hiện thiếu khả năng đánh chặn tên lửa siêu thanh, bất kể khoảng cách phóng là từ đâu.

Hiện không chỉ bất lực trong việc đánh chặn tên lửa siêu thanh Nga, hệ thống phòng không để bảo vệ thủ đô Kiev đang phải vật lộn để đối phó với máy bay không người lái cảm tử Geran-2 mà Lực lượng Vũ trang Nga sử dụng để tấn công các cơ sở quân sự của Ukraine gần như hàng ngày.