Tên lửa Tomahawk chống hạm thể hiện sức mạnh lớn khi đánh chìm tàu Venezuela

Sao Đỏ |

Tên lửa hành trình Tomahawk phiên bản chống hạm của Mỹ đã có thành tích chiến đấu đầu tiên.

- Ảnh 1.

Vào ngày 2 tháng 9 năm 2025, Hải quân Mỹ đã tấn công một tàu chiến của Venezuela bằng tên lửa hành trình Tomahawk ở phía Nam Biển Caribe và gây ra thiệt hại nặng nề.

Washington cáo buộc con tàu được sử dụng để chở ma túy, phù hợp với chính sách chống buôn bán ma túy của Hoa Kỳ tại khu vực Caribe.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh sự hiện diện quân sự của Mỹ ngoài khơi bờ biển Venezuela đang gia tăng, khiến Tổng thống nước chủ nhà Nicolas Maduro đưa ra những tuyên bố gay gắt về việc sẵn sàng đáp trả bất kỳ hành động khiêu khích nào.

Trong sự kiện trên, vấn đề cần nhấn mạnh ở đây đó là tên lửa hành trình chống hạm Tomahawk đã được sử dụng trong tình huống chiến đấu và ghi nhận thành tích đầu tiên.

- Ảnh 2.

Tên lửa hành trình Tomahawk phiên bản chống hạm đã được Mỹ sử dụng để tấn công Venezuela.

Các tàu chiến của Hải quân Mỹ vốn không có vũ khí chống hạm hiệu quả, nhưng vào năm 2020, họ đã nghiên cứu trang bị trở lại tên lửa hành trình Tomahawk cho nhiệm vụ này. Chúng ta đang nói về phiên bản hiện đại hóa được điều chỉnh để tiêu diệt những mục tiêu mặt nước.

Theo dữ liệu chính thức, vào ngày 10 tháng 12 năm 2020, tàu khu trục USS Chafee đã thực hiện vụ phóng đầu tiên trong khuôn khổ các cuộc thử nghiệm hoạt động của tên lửa hành trình Tomahawk phiên bản Block V.

Tên lửa Tomahawk Block V có tầm bắn tới 500 km và mức độ tàng hình hóa cực cao, không dễ phát hiện, thay vì hệ thống dẫn đường địa hình, quả đạn có tùy chọn tích hợp đầu dò radar chủ động nhằm tấn công tàu chiến ở pha cuối khi tiếp cận đối tượng.

Mặc dù chỉ có tốc độ cận âm nhưng với khả năng bay bám biển đi kèm công nghệ giảm tín hiệu radar và hồng ngoại, không dễ để đối phó thứ vũ khí chống hạm tầm xa này của Mỹ.

