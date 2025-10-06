HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Tên lửa siêu thanh Kinzhal khai hỏa, xóa sổ hệ thống HIMARS, xe chiến đấu

Hải Yến |

 Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã tiến hành tấn công quy mô lớn bằng vũ khí tầm xa, phá hủy bệ phóng HIMARS và loạt khí tài.

Tên lửa siêu thanh Kinzhal khai hỏa, xóa sổ hệ thống HIMARS, xe chiến đấu- Ảnh 1.

Tên lửa siêu thanh Kinzhal khai hỏa, xóa sổ hệ thống HIMARS, xe chiến đấu- Ảnh 2.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 5/10/2025. (Ảnh: Rybar)

Tên lửa siêu thanh Kinzhal khai hỏa, xóa sổ hệ thống HIMARS, xe chiến đấu- Ảnh 3.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 5/10/2025, hướng Novoselivka. (Ảnh: Rybar)

Tên lửa Iskander-M tấn công khẩu đội pháo HIMARS ở khu vực làng Sredny Burluk, tỉnh Kharkiv.

Tags

Ukraine

chiến sự

Tỉnh Kharkiv

làng Sredny Burluk

