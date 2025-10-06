Tên lửa Iskander-M tấn công khẩu đội pháo HIMARS ở khu vực làng Sredny Burluk, tỉnh Kharkiv.
Tên lửa siêu thanh Kinzhal khai hỏa, xóa sổ hệ thống HIMARS, xe chiến đấu
Hải Yến |
Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã tiến hành tấn công quy mô lớn bằng vũ khí tầm xa, phá hủy bệ phóng HIMARS và loạt khí tài.
