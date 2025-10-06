Cây bút công nghệ: "Đừng tốn tiền mua Galaxy S25 Ultra làm gì, tôi dùng mẫu này của Samsung thấy chẳng kém"

Cây bút Stephen Radochia từ trang Android Police cho rằng dù Galaxy S25 Ultra đã ra mắt được 9 tháng, anh vẫn chưa có một lý do thực sự để yêu thích chiếc điện thoại này.

Samsung đã không tạo ra nhiều đột phá về phần cứng hay thiết kế, và những nâng cấp Galaxy AI được hứa hẹn cũng khá nhạt nhòa

Anh đã quyết định lắp SIM trở lại chiếc Galaxy S24 Ultra để xem liệu có nhận ra nhiều khác biệt hay không, nhất là khi nó vừa được cập nhật lên One UI 8.

Câu trả lời không quá bất ngờ khi mọi thứ gần như chẳng khác biệt. Nhưng điều đáng nói hơn là khi chọn S24 Ultra, bạn không những tiết kiệm được một khoản tiền kha khá mà thậm chí còn sở hữu được những tính năng S25 Ultra còn không có.

Dưới đây là chia sẻ của Radochia.

Những điểm tôi yêu thích trên Galaxy S24 Ultra

Khi bắt đầu sử dụng, Galaxy S24 Ultra không hề cho cảm giác đây là một chiếc flagship đã gần hai năm tuổi. Tôi thậm chí còn ưa thích thiết kế của nó hơn so với bản mới.

Máy dày hơn Galaxy S25 Ultra (8,6mm), nhưng khung viền được bo cong nhẹ lại cho cảm giác cầm nắm thoải mái. Tôi chưa bao giờ thấy phiền lòng về các góc cạnh vuông vức của thiết bị, bởi không có thói quen tì mạnh điện thoại vào lòng bàn tay.

Galaxy S24 Ultra cũng giữ lại được nét đặc trưng, một phẩm chất mà Samsung dường như đã đánh mất trên thiết kế của Galaxy S25 Ultra.

Dù bạn yêu hay ghét, Galaxy S24 Ultra vẫn mang đậm tinh thần của một chiếc Galaxy Note. Đó là một trong những lý do tôi luôn sẵn sàng chi thêm tiền cho phiên bản Ultra, và thật buồn khi di sản của dòng Note giờ đây đã không còn nữa.

Tôi thừa nhận rằng các tính năng Bluetooth của bút S Pen không phải ai cũng dùng đến. Tuy nhiên, nếu đã bỏ ra một số tiền lớn cho một thiết bị Galaxy S Ultra, tôi muốn nó phải có đầy đủ mọi thứ.

May mắn thay, nếu bạn mua một chiếc S24 Ultra đời cũ, bạn vẫn có thể dùng bút S Pen để chụp ảnh từ xa và các thao tác cử chỉ vẫn hoạt động hoàn hảo.

Màn hình LTPO AMOLED 6,8 inch trên Galaxy S24 Ultra thực sự ấn tượng, và nó còn được trang bị lớp phủ chống phản chiếu mà tôi rất ưa thích. Lớp phủ này giúp việc sử dụng điện thoại ngoài trời trở nên dễ dàng hơn rất nhiều và nó nên trở thành tiêu chuẩn trên mọi dòng điện thoại cao cấp.

Về hiệu năng, máy cũng không hề tỏ ra thua kém. Tôi đã không kỳ vọng có bất kỳ sự chậm trễ nào sau khi cập nhật lên One UI 8, và thực tế là Galaxy S24 Ultra vẫn mượt mà như ngày đầu tôi sở hữu.

Thậm chí, có thể nói hiệu năng còn được cải thiện. One UI 7 đã là phiên bản phần mềm tốt nhất của Samsung trong nhiều năm, và One UI 8 tiếp tục được xây dựng dựa trên thành công đó. Các hiệu ứng chuyển cảnh đều rất xuất sắc và tôi thực sự thích những thay đổi mà Samsung đã mang đến cho trải nghiệm người dùng.

Con chip Snapdragon 8 Gen 3 cùng 12GB RAM dư sức xử lý mọi tác vụ tôi đưa ra, và Galaxy S24 Ultra rõ ràng là một lựa chọn mạnh mẽ hơn cho các game thủ so với chiếc Pixel 10 Pro XL mới hơn.

Thời lượng pin trên chiếc Galaxy S24 Ultra của tôi cũng rất vượt trội và bạn sẽ khó nhận thấy sự khác biệt lớn nào khi so sánh giữa hai thiết bị. Con chip Snapdragon 8 Elite trên Galaxy S25 Ultra tuy tiết kiệm năng lượng hơn, nhưng hầu hết người dùng khó có thể sử dụng trọn vẹn hai ngày mà không cần sạc.

Galaxy S25 Ultra vẫn có những ưu điểm riêng

Dù không mang lại nhiều cảm hứng, tôi không hề cho rằng Galaxy S25 Ultra là một chiếc điện thoại tồi. Ngược lại, đây là một flagship cao cấp tuyệt vời.

Sự thất vọng của tôi là dành cho Samsung, chứ không phải cho bản thân thiết bị. Gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc cần phải làm nhiều hơn nữa để xứng đáng với số tiền mà người dùng bỏ ra.

Tuy nhiên, nếu bạn là một fan của Samsung và quyết định sở hữu Galaxy S25 Ultra, bạn chắc chắn sẽ hài lòng.

Snapdragon 8 Elite là một con chip thực sự ấn tượng. Snapdragon 8 Gen 3 vẫn rất mạnh mẽ, nhưng nếu có ý định sử dụng điện thoại trong nhiều năm, bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt về hiệu suất khi thiết bị cũ đi. Nếu thường xuyên chỉnh sửa ảnh và video trên điện thoại, Snapdragon 8 Elite có thể là lý do đáng để chi thêm tiền cho Galaxy S25 Ultra.

Galaxy S25 Ultra cũng nhẹ hơn đáng kể, giúp việc mang theo trong túi quần trở nên dễ chịu hơn.

Màn hình của Galaxy S24 Ultra đã rất đẹp, nhưng màn hình trên S25 Ultra là một trong những màn hình tốt nhất tôi từng được trải nghiệm trên smartphone. Nó sáng, rực rỡ và mang lại cảm giác như mọi nội dung đều đang sống động ngay trước mắt.

Samsung đã làm cho màn hình này sáng hơn, bền hơn, và viền màn hình mỏng hơn trên Galaxy S25 Ultra cũng cho phép hãng tăng kích thước từ 6,8 inch lên 6,9 inch.

Về camera, Samsung không có nâng cấp đáng kể nào cho năm 2025, nhưng sự xuất hiện của ống kính góc siêu rộng 50MP mới đã mang lại chất lượng hình ảnh tốt hơn khi chuyển đổi giữa các cảm biến. Trong thực tế, sự khác biệt không quá lớn, nhưng những bức ảnh chụp từ camera góc siêu rộng rõ ràng đã được cải thiện.

Chi nhiều tiền hơn không có nghĩa là bạn sẽ nhận được nhiều hơn

Nếu đang cần một sản phẩm mới, Galaxy S25 Ultra vẫn là một lựa chọn hợp lý cho nhiều người. Tuy nhiên, nếu muốn cân nhắc chi ít tiền hơn thì Galaxy S24 Ultra là một lựa chọn.

Giá của Galaxy S25 Ultra hiện vẫn ở mức trên 1.000 USD, dù có đi kèm nhiều chương trình khuyến mãi thu cũ đổi mới hay nâng cấp bộ nhớ. (Giá ở Việt Nam khoảng 25-26 triệu).

Thật khó để bỏ qua một chiếc Galaxy S24 Ultra với mức giá rẻ hơn (giá ở Việt Nam chỉ còn 19-20 triệu). Bạn sẽ nhận được gần như toàn bộ hiệu năng và cảm giác cao cấp của một chiếc flagship đời mới mà không cần phải chi ra quá nhiều tiền.

Nếu phải lựa chọn một chiếc điện thoại Galaxy để sử dụng trong năm 2025, đó chắc chắn vẫn sẽ là Galaxy S24 Ultra.