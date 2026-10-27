HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tên lửa siêu thanh Blackbeard mang lại khả năng tấn công vượt trội cho F-16

Bạch Dương
|

Công ty Castelion sẽ thử nghiệm khả năng tích hợp tên lửa siêu thanh Blackbeard thế hệ mới vào máy bay chiến đấu đa năng F-16.

- Ảnh 1.

Thông tin này được công bố từ thông cáo báo chí của Công ty về việc nhận được bản sửa đổi hợp đồng hiện tại với Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Không lực Hoa Kỳ (AFRL).

Mặc dù không có thông tin chi tiết về khía cạnh tài chính của gói điều chỉnh này, nhưng được biết AFRL trước đó đã tăng kinh phí cho hợp đồng ký với Castelion thêm 16,4 triệu USD, nâng tổng chi phí lên 37,2 triệu USD.

Chương trình này dự kiến bắt đầu vào tháng 6/2028, tập trung vào việc chế tạo một loại vũ khí tầm xa có độ chính xác cao, phù hợp cho sản xuất hàng loạt.

Cho đến nay, nền tảng chính để sử dụng tên lửa Blackbeard là tiêm kích hạm F/A-18E/F Super Hornet của Hải quân Mỹ, cũng như các bệ phóng di động trên mặt đất như M142 HIMARS.

- Ảnh 2.

Tiêm kích hạm F/A-18F Super Hornet trong chuyến bay thử nghiệm mang theo tên lửa siêu thanh Blackbeard.

Trong các cuộc thử nghiệm sơ bộ, 2 tên lửa loại này đã được lắp đặt trên một chiếc tiêm kích hạm để kiểm tra khả năng tương thích của chúng với tàu sân bay.

Đồng thời các tài liệu được công bố cho thấy đây là một chuyến bay với tên lửa được treo trên giá, chứ không phải là phóng trực tiếp.

Hải quân Mỹ có kế hoạch mua một số lượng lớn tên lửa Blackbeard để mở rộng kho vũ khí cho máy bay trên tàu sân bay và tăng số lượng vũ khí tầm xa để tấn công mục tiêu được bảo vệ. Theo dữ liệu hiện có, mỗi chiếc F/A-18E/F có thể mang tối đa 4 tên lửa loại này.

Kế hoạch cho các năm tài chính 2028 - 2031 của Lầu Năm Góc bao gồm việc mua hơn 4.000 tên lửa siêu thanh Blackbeard.

Cần nói thêm, mới đây Không lực Mỹ đã lần đầu tiên thử nghiệm tên lửa hành trình siêu thanh HACM thế hệ mới tại một bãi thử ở Australia.

Việc phát triển loại vũ khí này đang được thực hiện thông qua sự hợp tác chặt chẽ với Không quân Hoàng gia Australia như một phần của dự án chung SCIFiRE.

Theo Militarnyi
"Sóng ngầm" giáng đòn NATO: Thổ Nhĩ Kỳ chặn hạm đội đồng minh, để lộ thứ Nga nhận được
Tags

Hải quân Mỹ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

00:37
Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

01:30
Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

00:53
Hãng xe Nhật Bản ra mắt mô tô 250cc, có thể chạy xăng sinh học E85, liệu có về Việt Nam?

Hãng xe Nhật Bản ra mắt mô tô 250cc, có thể chạy xăng sinh học E85, liệu có về Việt Nam?

01:48
BMW giới thiệu xe chống đạn mới: Tiện nghi tối đa, bảo vệ an toàn trước súng ngắn

BMW giới thiệu xe chống đạn mới: Tiện nghi tối đa, bảo vệ an toàn trước súng ngắn

01:22
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại