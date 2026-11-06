Tên lửa Sejil và Khorramshahr sẽ bay vào Lviv nếu Mỹ nối lại tấn công Iran

Kyiv, Lviv và Odessa có thể trở thành mục tiêu tiềm năng của tên lửa đạn đạo Iran nếu Mỹ mạo hiểm tấn công Cộng hòa Hồi giáo một lần nữa.

Thông tin này đã được công bố trên kênh truyền hình nhà nước Iran - IRINN. Hơn nữa Ukraine có lẽ sẽ không phải là quốc gia duy nhất ở châu Âu phải hứng chịu sự trả thù kiểu Iran.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) sở hữu các tên lửa đạn đạo tầm trung có khả năng vươn tới lãnh thổ Ukraine.

Ví dụ, tên lửa đạn đạo tầm trung Sejil hai tầng sử dụng nhiên liệu rắn. Nó được xếp loại là "siêu nặng" khi trọng lượng lên tới 25 tấn, dài khoảng 18m và có tầm bắn tối đa 2.500km, mang theo đầu đạn nặng 1.500kg.

Ngoài ra, phiên bản đạn chùm gồm 1 đầu đạn lớn với nhiều đầu đạn nhỏ hơn chỉ nặng 100kg đã được phát triển. Giới chuyên gia nhận thấy thiết kế này có mục đích ngăn cản các hệ thống như Patriot của Mỹ đánh chặn hiệu quả.

Tên lửa đạn đạo Khorramshahr của Iran đủ khả năng bay tới lãnh thổ Ukraine.

Bên cạnh đó, tên lửa đạn đạo tầm trung sử dụng nhiên liệu lỏng Khorramshahr cũng có thể được sử dụng. Tầm bắn của nó ước tính khoảng 2.000 - 3.000km. Trong trường hợp mang đầu đạn hạng nhẹ, cự ly tác chiến có thể đạt tầm bắn lên đến 4.000km.

Đầu đạn thông thường nặng từ 1.500 đến 1.800kg. Chúng có thể là đầu đạn đơn lẻ hoặc đầu đạn chùm, với khả năng gây ra sự tàn phá đáng kể tại điểm va chạm.

Cần nhắc lại, nếu các vụ phóng được thực hiện từ khu vực Tây Bắc và Bắc của đất nước, chẳng hạn như Tabriz, thì tỉnh Lviv của Ukraine cách đó 2.150km có thể nằm hoàn toàn trong tầm bắn. Khoảng cách đến Kharkiv thậm chí còn ngắn hơn - khoảng 1.550km - và đến Kyiv, khoảng 1.850km.