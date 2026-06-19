Một tên lửa của Nga, nhiều khả năng thuộc hệ thống phòng không Pantsir khi đánh chặn UAV cảm tử đã bắn trúng một bồn chứa sản phẩm dầu mỏ ở Moskva.

Sự việc này xảy ra trong cuộc tấn công buổi sáng của máy bay không người lái Ukraine vào thủ đô Moskva của Nga.

Video tương ứng đã được tài khoản mạng xã hội của nhà quan sát quân sự Horat1us_UA đăng tải trên Reddit.

Đoạn phim cho thấy một quả tên lửa bắn trúng kho chứa sản phẩm dầu mỏ, sau đó phát nổ khiến nắp bồn chứa bị thổi bay lên không trung. Trong video cũng có thể thấy vệt đặc trưng của một tên lửa đánh chặn.

Nhìn chung đã có một số lần bắn trượt trong cuộc tấn công này. Điều đó cho thấy sự không hoàn hảo của đầu dò dẫn đường trên tên lửa 9M335 hoặc 57E6 khi nhắm mục tiêu vào các đối tượng như UAV kích thước nhỏ.





Tên lửa phòng không Nga bắn trúng bồn chứa dầu gây vụ nổ lớn.

Cần nhắc lại rằng vào sáng 18/6, máy bay không người lái Ukraine đã tấn công Nhà máy lọc dầu Moskva, nằm ở quận Kapotny thuộc vùng Moskva, gây ra một vụ hỏa hoạn quy mô lớn tại cơ sở này.

Những đoạn video do người dân địa phương quay lại cho thấy nhiều đám cháy tại nhà máy, với những cột khói đen dày đặc bốc lên trên thành phố.

Nhà máy ở Kapotny nằm trong số 10 cơ sở lọc dầu lớn nhất ở Nga và cung cấp khoảng 40% nhu cầu sản phẩm dầu mỏ của vùng Moskva và khu vực lân cận.

Doanh nghiệp này có công suất 11 triệu tấn dầu mỗi năm. Nhà máy sản xuất các loại xăng AI-80EK, AI-92EK và AI-95EK, nhiên liệu diesel, dầu hỏa hàng không, nhựa đường, lưu huỳnh và các loại polyme khác nhau.

Vào ban đêm, máy bay không người lái của Ukraine cũng tấn công một kho dầu ở Gukovo, vùng Rostov, khiến các bể chứa sản phẩm dầu mỏ bốc cháy.

Vụ cháy tại nhà máy lọc dầu Moskva, ngày 18/6/2026.

Thống đốc vùng Rostov báo cáo cuộc tấn công "đã gây ra hai vụ cháy tại các cơ sở thương mại", một đầu máy xe lửa chạy bằng động cơ diesel cũng bị hư hại.

Các nhân chứng cho biết đã xảy ra một loạt vụ nổ tại khu vực một cơ sở công nghiệp và trước đó là sự xuất hiện của máy bay không người lái.