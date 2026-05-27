Tên lửa Oreshnik của Nga có sức xuyên phá mạnh mẽ, xé toang cả hạ tầng ngầm

Lực lượng Nga triển khai hệ thống tên lửa siêu vượt âm Oreshnik.

Ngày 26/5, hãng tin TASS dẫn lời ông Alexander Stepanov, chuyên gia quân sự thuộc Viện Luật và An ninh Quốc gia, Học viện Hành chính Quốc gia và Kinh tế Nga (RANEPA), cho biết hệ thống tên lửa đạn đạo siêu vượt âm tầm trung Oreshnik của Nga có thể phá hủy hạ tầng công nghiệp ngầm của đối phương.

Theo ông Stepanov, loại tên lửa này có khả năng xuyên phá các công trình ngầm thời Liên Xô, hiện đang được Ukraine sử dụng làm xưởng lắp ráp và kho chứa linh kiện cho UAV tấn công, trinh sát cũng như tên lửa Flamingo.

Ông nhấn mạnh: “Đây thực sự là loại vũ khí có thể xuyên thủng những công trình ngầm này.”

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố các cuộc tấn công của lực lượng Ukraine vào Starobelsk đã vượt quá giới hạn chịu đựng và quân đội Nga bắt đầu tiến hành các đòn đánh có hệ thống nhằm vào cơ sở công nghiệp quốc phòng tại thủ đô Kiev.

Ông Stepanov cho rằng việc sử dụng Oreshnik là một “cơ chế mới để loại bỏ tổ hợp công nghiệp quốc phòng” của Ukraine. Ông cũng lưu ý không hệ thống phòng không phương Tây nào, kể cả Patriot, có khả năng đánh chặn vũ khí siêu vượt âm như Oreshnik.

Theo chuyên gia này, các cuộc thử nghiệm chiến đấu giúp Nga hoàn thiện chiến thuật sử dụng hệ thống Oreshnik, đồng thời chứng minh hiệu quả thực tế trong điều kiện chiến trường. Ông nhấn mạnh, về lâu dài, loại vũ khí này cũng là lời cảnh báo tới các quốc gia NATO đang hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Ông Stepanov khẳng định: “Nếu phương Tây tiếp tục leo thang bằng việc cung cấp hỗ trợ quân sự - kỹ thuật cho các cuộc tấn công khủng bố, ngay cả hạ tầng công nghiệp quốc phòng ngầm cũng không thể bảo vệ họ và các trung tâm chỉ huy chắc chắn sẽ bị loại bỏ bằng hệ thống tên lửa tầm trung”.

