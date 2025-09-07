Tên lửa mới cho F-16 và MiG-29 Ukraine sẵn sàng tham chiến vào tháng 10

.t1 { text-align: justify; }

Vào tháng 8 năm nay, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã "bật đèn xanh" cho việc bán vũ khí tên lửa ERAM (Đạn tấn công tầm xa mở rộng) cho Ukraine, với khoảng 3.350 đạn trị giá 825 triệu đô la.

Theo thông báo, dự án ERAM liên quan đến hai loại tên lửa hành trình khác nhau, do các công ty Zone 5 Technologies và CoAspire sản xuất.

Cần nói thêm, vũ khí này được chế tạo trong thời gian khá ngắn - như Aviation Week đưa tin, trích dẫn các tài liệu của Không quân Hoa Kỳ mà họ có, tên lửa nguyên mẫu đã được chế tạo trong 14 tháng, từ khi công bố đơn đăng ký đến lúc trình diễn trên bệ thử Douglas A-4 và trên tiêm kích MiG-29 của Ukraine, ngân sách dự án là 225 triệu đô la.

Chuyến bay đầu tiên của tên lửa đã diễn ra chỉ 4 tháng sau khi hợp đồng được ký kết, đây là khoảng thời gian vượt xa mọi kỷ lục.

Như đã đề cập, ERAM được thiết kế để phóng từ máy bay chiến đấu F-16 và MiG-29. Trước đó có thông tin cho rằng lô hàng đầu tiên sẽ được chuyển giao vào tháng 10 năm nay, và giờ đây thông tin mới được tiết lộ rằng lô thứ nhất chỉ bao gồm 10 tên lửa.

Đây có thể là đợt thử nghiệm có điều kiện và dựa trên kết quả chiến đấu của những tên lửa này, một số thay đổi cần thiết sẽ được thực hiện để đạt được hiệu quả tối đa cho loại vũ khí nói trên.

Phiên bản tên lửa ERAM do Công ty CoAspire thiết kế.

Cùng lúc đó, lô tên lửa ERAM lớn đầu tiên dành cho Ukraine sẽ là 840 quả và dự kiến ​​sẽ được giao trong vòng 10 tháng kể từ năm sau, tức là vào cuối tháng 10 năm 2026 với tốc độ giao hàng trung bình là 84 đạn mỗi tháng.

Hiện vẫn chưa rõ số lượng tên lửa sản xuất sẽ được phân bổ giữa hai công ty CoAspire và Zone 5 Technologies như thế nào, cũng như 2.510 quả đạn còn lại sẽ được giao trong thời gian bao lâu.

Về mặt tích cực, cần lưu ý rằng đây là một dự án dài hạn nhằm đảm bảo việc cung cấp vũ khí tầm xa một cách ổn định cho lực lượng hàng không Ukraine.

Thử nghiệm phiên bản tên lửa ERAM do Công ty Zone 5 Technologies chế tạo.