Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, các máy bay chiến đấu Gripen của Thụy Điển dự kiến giao cho Ukraine sẽ được trang bị tên lửa dẫn đường Meteor.

Ukraine có kế hoạch sử dụng máy bay chiến đấu JAS 39 Gripen của Thụy Điển để đối phó với tiêm kích Nga, về cơ bản là cố gắng giành ưu thế trên không. Những chiến đấu cơ nói trên sẽ được trang bị tên lửa không đối không MBDA Meteor làm vũ khí chính để đánh chặn máy bay của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga.

Thỏa thuận tương ứng đã được ký kết ngày hôm 18/11 trong hội nghị Rammstein mới nhất. Văn kiện được thông qua bởi Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Yevhen Khmara, cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Poul Johnson và Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting.

Văn bản nói trên quy định việc cung cấp đạn dược, thiết bị và phụ tùng thay thế cho các máy bay chiến đấu đã mua, đồng thời với việc bàn giao tiêm kích.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Poul Jonsson, Ukraine dự kiến sẽ nhận được những chiếc máy bay chiến đấu Gripen đầu tiên vào tháng 1/2027. Đây là những chiếc Gripen C/D được rút trực tiếp từ thành phần chiến đấu của Không quân Thụy Điển.

Ukraine sẽ nhận tổng cộng 16 chiếc Gripen C/D và 16 chiếc Gripen E nâng cấp.

Ukraine dự định vận hành toàn bộ 32 máy bay chiến đấu Thụy Điển được trang bị tên lửa Meteor để vô hiệu hóa lực lượng không quân của Nga.

Tiêm kích Gripen E liệu có đủ sức giúp Ukraine "thay đổi cuộc chơi"?

Mặc dù Ukraine hy vọng các tiêm kích Gripen E mang tên lửa tầm xa Meteor sẽ giúp họ đối phó hiệu quả Không quân Nga, đặc biệt là chiếm ưu thế trước Su-30SM cũng như Su-35S, nhưng theo báo chí Nga thì hy vọng của Ukraine là không có cơ sở.

Các chiến đấu cơ Nga đều được trang bị radar tầm xa N011M và N035 có cự ly hoạt động tối đa lên tới 400km, đi kèm tên lửa không đối không R-37M với tầm bắn vượt trội Meteor, mang lại ưu thế áp đảo trong tác chiến tầm xa.

Chưa dừng lại đây, trong không chiến quần vòng cự ly gần, Su-35S nhờ tích hợp động cơ kiểm soát vector lực đẩy 3 chiều AL-41F1S đủ khả năng thực hiện những thao tác vô cùng linh hoạt, khiến chiến đấu cơ Thụy Điển dù được trang bị tên lửa đánh gần tối tân hơn cũng khó lòng sánh bằng.