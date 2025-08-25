Tên lửa 'Long Neptune' tầm xa 1.000 km chính thức ra mắt

Video chính thức đầu tiên về tên lửa hành trình tấn công Long Neptune, được phóng to và có thiết kế sửa đổi một chút, đã xuất hiện trực tuyến. Đoạn phim này được đăng tải trên cổng thông tin dành cho các nhà sản xuất vũ khí Ukraine có tên Zbroya.ua.

Hình ảnh đăng tải cho thấy tên lửa ở kích thước đầy đủ, cho phép so sánh sơ bộ với tên lửa chống hạm R-360 Neptune tiêu chuẩn.

Thay đổi đáng chú ý nhất là kích thước đồ sộ. Điều này là do sử dụng nhiều nhiên liệu hơn và có thể là thuốc nổ, khiến đường kính và chiều dài của quả đạn tăng vọt.

Vì tầm bắn được tuyên bố của tên lửa là 1.000 km, nên thông tin về khả năng chứa nhiên liệu nhiều hơn là đúng, điều này cung cấp phạm vi bay tăng đáng kể, thậm chí không loại trừ cả việc nâng cao vận tốc.

Đồng thời phần mũi tên lửa cũng đã thay đổi, có thể là do đầu đạn và hệ thống dẫn đường được tăng cường.

So sánh tên lửa "Long Neptune" và phiên bản tiêu chuẩn R-360 Neptune.

Hãy nhớ rằng một đại diện của Bộ Quốc phòng Ukraine, phát biểu với điều kiện giấu tên, đã nói với trang The War Zone vào tháng 8 năm 2023 rằng Long Neptune có thể triển khai từ cùng một bệ phóng với phiên bản chống hạm của tên lửa hành trình R-360 Neptune.

Ngoài ra, họ còn báo cáo rằng tên lửa đã được trang bị hệ thống dẫn đường nâng cấp. Thiết bị định vị vệ tinh cải tiến cũng được lắp đặt để điều khiển tốt hơn trong giai đoạn bay hành trình.

Đồng thời ở chặng bay cuối cùng, việc dẫn đường được thực hiện bằng hệ thống camera hồng ngoại.

Các nhà thiết kế Ukraine đã chọn con đường hiện đại hóa nhanh chóng, vì vậy tên lửa không trải qua những thay đổi toàn bộ, có thể thấy rằng cánh lái trên quả đạn đã được mở rộng, cho phép kiểm soát tốt hơn do tổng trọng lượng tăng lên.

Vào tháng 3 năm 2025, có thông tin cho rằng tổ hợp quốc phòng Ukraine đã tăng tầm bắn của tên lửa hành trình Neptune lên đáng kể, cụ thể là khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 1.000 km.

Khi đó, các quan chức Kyiv cũng xác nhận rằng Long Neptune đã được thử nghiệm và sử dụng thành công trong chiến đấu với những phát bắn chính xác.