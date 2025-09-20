.t1 { text-align: justify; }

Tên lửa dẫn đường đa năng hạng nhẹ Kh-39, do Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec phát triển đã thể hiện hiệu quả cao trong việc tiêu diệt các mục tiêu phức tạp nhờ khả năng điều chỉnh quỹ đạo chính xác theo thời gian thực. Thông tin này được bộ phận báo chí của tập đoàn công bố gần đây.

Theo tin nhắn trên kênh Telegram của Rostec: "Hệ thống điều khiển tên lửa Kh-39 cho phép phi công máy bay trực thăng hướng tên lửa tới các điểm dễ bị tấn công trên mục tiêu của đối phương, lựa chọn góc và điểm va chạm mong muốn".

Dịch vụ báo chí của Tập đoàn nhà nước cũng chia sẻ một video từ Bộ Quốc phòng Nga cho thấy khoảnh khắc một tên lửa Kh-39 tấn công trung tâm điều khiển máy bay không người lái của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU).

Thiết bị giám sát khách quan đã ghi lại cảnh gần như toàn bộ một tầng nhà bị phá hủy.

Tên lửa Kh-39 thể hiện khả năng tấn công chính xác đáng nể.

Đại diện Rostec nhấn mạnh rằng tên lửa truyền hình ảnh chất lượng cao đến trực thăng ở cả bước sóng khả kiến ​​và hồng ngoại, cho phép nhắm bắn chính xác vào các điểm yếu của mục tiêu.

Tên lửa Kh-39 hiện được sử dụng trên trực thăng tấn công Mi-28N và Ka-52, sở hữu đầu đạn mạnh mẽ, hiệu quả với nhiều loại mục tiêu, từ xe bọc thép riêng lẻ đến các công trình kiên cố.

Ngoài ra, Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec còn kết luận rằng tên lửa này có khả năng bảo vệ cao trước các hệ thống tác chiến điện tử (EW) của đối phương.

Trước đó vào ngày 7 tháng 8, bộ phận báo chí của Rostec đưa tin rằng hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M cho phép kết hợp các tên lửa với nhiều đầu đạn khác nhau và có khả năng gây ra sức công phá đa chiều trong khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt.

Thông tin được làm rõ cho biết Iskander, do công ty mẹ High-Precision Systems của Rostec phát triển, là một giải pháp hiệu quả để triển khai vũ khí đến khu vực tác chiến, đặc biệt là những cơ sở quân sự nằm sâu ở hậu phương.