Theo thông tin từ truyền thông Nga, lực lượng tên lửa Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa dẫn đường chính xác vào một sân bay Voznesensk thuộc vùng Mykolaiv, phá hủy 2 máy bay ném bom tiền tuyến Su-24M Fencer và một máy bay chiến đấu F-16 Fighting Falcon của Không quân Ukraine.

Thông tin này được các nguồn phân tích từ Nga đưa ra và lưu ý rằng, sau các cuộc tấn công ban đầu, nhiều vụ nổ thứ cấp đã xảy ra tại căn cứ không quân này.

Nguồn tin cho biết, cuộc tấn công được thực hiện bằng 3 tên lửa đạn đạo chiến thuật (OTRK) Iskander-M, vũ khí thường được quân Nga sử dụng trong các vụ tấn công chính xác vào các mục tiêu quan trọng như: Sân bay, hệ thống phòng không, điểm tập kết tàu và máy bay không người lái.

Truyền thông Nga cũng lưu ý việc các sân bay ở vùng Mykolaiv đã được lực lượng Ukraine sử dụng trong suốt Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga như một căn cứ hậu phương cho các máy bay ném bom tiền tuyến Su-24M, mang theo tên lửa hành trình Storm Shadow/SCALP của Anh/Pháp.

Truyền thông Nga chỉ ra rằng, chính những máy bay ném bom tiền tuyến Su-24M vào đêm ngày 10 rạng sáng 11/3 vừa qua, đã thực hiện cuộc tấn công bằng tên lửa Storm Shadow/SCALP vào nhà máy điện tử Kremniy El thuộc vùng Bryansk, nơi sản xuất linh kiện cho tên lửa Nga.

Hơn nữa, các máy bay chiến đấu F-16 Fighting Falcon của Mỹ được các đồng minh châu Âu chuyển giao cho chính quyền Ukraine, cũng thường xuyên được phát hiện tại sân bay này.

Nguồn tin tiết lộ thêm về việc chiếc máy bay chiến đấu F-16 bị phá hủy đã được chuyển đến sân bay ở Voznesensk từ Ba Lan một thời gian ngắn trước đây.

Rõ ràng, tình báo Nga đã có thể theo dõi việc chuyển giao các máy bay F-16 từ Ba Lan đến vùng Mykolaiv và họ đã nhanh chóng chuyển thông tin tình báo đến cho lực lượng tên lửa sử dụng Iskander-M tấn công phá hủy mục tiêu này.