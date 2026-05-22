Thông tin này được tờ báo Tagesschau đưa tin, trích dẫn dữ liệu từ một số cơ quan tình báo của các nước NATO.

Đây là một chương trình bí mật có mật danh "Skif". Theo đó, Nga có thể đang chuẩn bị triển khai các hệ thống tên lửa trong vùng biển Bắc Cực của chính họ.

Theo tình báo phương Tây, tên lửa có thể được đặt trong các loại thủy lôi hoặc thùng chứa được thiết kế đặc biệt dưới đáy biển, đôi khi ở độ sâu vài trăm mét.

Người ta cho rằng những hệ thống như vậy sẽ có thể ẩn mình dưới nước trong thời gian dài, và việc phóng sẽ được thực hiện từ xa sau khi nhận mệnh lệnh thích hợp.

Theo NATO, để triển khai cơ sở hạ tầng nói trên, Nga có thể sử dụng tàu vận tải quân sự Zvezdochka, đóng tại Severodvinsk. được thiết kế để vận chuyển thiết bị lớn bằng đường biển.

Dự án này cũng có thể liên quan đến tàu ngầm đặc biệt mang tên Sarov, vốn trước đây được sử dụng để thử nghiệm các hệ thống hàng hải bí mật.

Nga sẽ không cần tới tàu ngầm chiến lược để phóng tên lửa hạt nhân từ dưới đáy biển.

Khái niệm triển khai vũ khí hạt nhân bí mật dưới đáy biển không phải mới, khi kịch bản như vậy đã được xem xét nghiêm túc trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Chính vì rủi ro đó mà Hiệp ước cấm đặt vũ khí hạt nhân và các phương tiện hủy diệt hàng loạt khác dưới đáy biển và đại dương đã có hiệu lực vào năm 1971, được ký kết bởi hàng chục quốc gia, bao gồm cả Liên Xô và Mỹ.

Văn bản này cấm đặt vũ khí hạt nhân dưới đáy biển bên ngoài vùng lãnh hải của các quốc gia. Bởi vì logic ở đây rất tồi tệ: Nếu giấu vũ khí hạt nhân dưới đại dương, chúng sẽ rất khó tìm, theo dõi và vô hiệu hóa.

Nếu thông tin về dự án Skif được xác nhận, điều này có thể cho thấy Nga đang tìm kiếm những cách thức mới để vượt qua những hạn chế quốc tế và tạo ra một yếu tố răn đe hạt nhân bí mật bổ sung.