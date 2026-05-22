HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tên lửa hạt nhân Nga nằm sẵn dưới đáy biển Bắc Cực?

Bạch Dương
|

Nga có thể đang thực hiện một dự án bí mật nhằm đặt các tên lửa mang đầu đạn hạt nhân dưới đáy biển ở Bắc Cực.

Tên lửa hạt nhân Nga có thể đang được giấu dưới đáy biển Bắc Cực - Ảnh 1.

Thông tin này được tờ báo Tagesschau đưa tin, trích dẫn dữ liệu từ một số cơ quan tình báo của các nước NATO.

Đây là một chương trình bí mật có mật danh "Skif". Theo đó, Nga có thể đang chuẩn bị triển khai các hệ thống tên lửa trong vùng biển Bắc Cực của chính họ.

Theo tình báo phương Tây, tên lửa có thể được đặt trong các loại thủy lôi hoặc thùng chứa được thiết kế đặc biệt dưới đáy biển, đôi khi ở độ sâu vài trăm mét.

Người ta cho rằng những hệ thống như vậy sẽ có thể ẩn mình dưới nước trong thời gian dài, và việc phóng sẽ được thực hiện từ xa sau khi nhận mệnh lệnh thích hợp.

Theo NATO, để triển khai cơ sở hạ tầng nói trên, Nga có thể sử dụng tàu vận tải quân sự Zvezdochka, đóng tại Severodvinsk. được thiết kế để vận chuyển thiết bị lớn bằng đường biển.

Dự án này cũng có thể liên quan đến tàu ngầm đặc biệt mang tên Sarov, vốn trước đây được sử dụng để thử nghiệm các hệ thống hàng hải bí mật.

Tên lửa hạt nhân Nga có thể đang được giấu dưới đáy biển Bắc Cực - Ảnh 2.

Nga sẽ không cần tới tàu ngầm chiến lược để phóng tên lửa hạt nhân từ dưới đáy biển.

Khái niệm triển khai vũ khí hạt nhân bí mật dưới đáy biển không phải mới, khi kịch bản như vậy đã được xem xét nghiêm túc trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Chính vì rủi ro đó mà Hiệp ước cấm đặt vũ khí hạt nhân và các phương tiện hủy diệt hàng loạt khác dưới đáy biển và đại dương đã có hiệu lực vào năm 1971, được ký kết bởi hàng chục quốc gia, bao gồm cả Liên Xô và Mỹ.

Văn bản này cấm đặt vũ khí hạt nhân dưới đáy biển bên ngoài vùng lãnh hải của các quốc gia. Bởi vì logic ở đây rất tồi tệ: Nếu giấu vũ khí hạt nhân dưới đại dương, chúng sẽ rất khó tìm, theo dõi và vô hiệu hóa.

Nếu thông tin về dự án Skif được xác nhận, điều này có thể cho thấy Nga đang tìm kiếm những cách thức mới để vượt qua những hạn chế quốc tế và tạo ra một yếu tố răn đe hạt nhân bí mật bổ sung.

Theo Tagesschau
Sao Tổng thống Putin không đi cùng "Elon Musk hay Jensen Huang” đến Trung Quốc gặp ông Tập Cận Bình?
Tags

Bắc Cực

tên lửa hạt nhân Nga

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

00:47
Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

01:12
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

01:23
Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

00:38
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại