Tên lửa GMLRS được hiệu chỉnh khi đang bay và bắn trúng mục tiêu di động

Một cuộc cách mạng thực sự đang được Quân đội Mỹ tạo ra đối với hệ thống vũ khí dẫn đường chính xác cao.

Tập đoàn Lockheed Martin cùng với Quân đội Mỹ đã thử nghiệm thành công khả năng điều hướng lại tên lửa dẫn đường GMLRS sau khi phóng từ hệ thống M142 HIMARS, quả đạn đã bắn trúng mục tiêu đang di chuyển. Thông tin này được bộ phận báo chí của Lockheed Martin đưa ra .

Các cuộc thử nghiệm diễn ra tại Trường bắn tên lửa White Sands ở New Mexico. Trong quá trình đánh giá, tên lửa GMLRS được phóng từ tổ hợp M142 HIMARS tiêu chuẩn, sau đó cập nhật dữ liệu mục tiêu trực tiếp trong suốt chuyến bay.

Để thực hiện điều này, họ đã sử dụng kênh dữ liệu Strigo và hệ thống Điều khiển đánh chặn từ xa 360 độ (RIG-360), việc tích hợp hệ thống được Lockheed Martin tự tài trợ bằng nguồn vốn của mình.

Sau khi nhận được dữ liệu mới, tên lửa đã thay đổi hệ thống điều khiển và tiêu diệt thành công mục tiêu di động.

Như các nhà phát triển đã lưu ý, để triển khai khả năng này, không cần thiết phải thay đổi hoàn toàn thiết kế của tên lửa GMLRS. Thay vào đó, công nghệ mới liên quan đến việc kết hợp các hệ thống trinh sát, bệ phóng và tổ hợp nhắm mục tiêu hiện có vào một mạng lưới duy nhất.

Lockheed Martin lưu ý, hệ thống truyền dữ liệu phức tạp được sử dụng cũng có thể dùng để điều chỉnh cho các tên lửa ER GMLRS tầm xa và tên lửa đạn đạo chiến thuật Precision Strike Missile (PrSM).

Tên lửa GMLRS đã được nâng cấp đáng kể.

Lockheed Martin đã nghiên cứu khả năng cập nhật tọa độ mục tiêu trong suốt chuyến bay từ ít nhất năm 2023. Vào thời điểm đó, công ty lần đầu tiên chứng minh việc truyền tải tọa độ mới cho kênh liên lạc GMLRS thử nghiệm bằng hệ thống RIG-360.

Trong quá trình đánh giá, thiết bị được đặt trên một máy bay mô phỏng đường bay của tên lửa.

Giai đoạn tiếp theo là các bài thử nghiệm hiện tại, trong đó công nghệ này được đánh giá với một tên lửa GMLRS thực tế và việc phá hủy một mục tiêu di động.

Vào tháng 8/2026, Lockheed Martin cũng giới thiệu dòng công nghệ Strigo, bao gồm cảm biến tần số vô tuyến, liên kết dữ liệu và đầu dò dẫn đường cho tên lửa phục vụ nhiều mục đích khác nhau.

Công nghệ thuộc dòng này hiện đang ứng dụng trong việc phát triển hệ thống dẫn đường tên lửa PrSM Increment 2, được thiết kế để tấn công các mục tiêu di động trên bộ và trên biển. Vào tháng 9, Lục quân Mỹ đã đặt mua tên lửa PrSM Increment 2 từ Lockheed Martin với giá trị lên đến 1,2 tỷ USD.