Tên lửa giá rẻ đe dọa làm tê liệt hậu cần Hải quân Mỹ

Hình ảnh chiếc YJ-18C được phát hiện tại cuộc duyệt binh của quân đội Trung Quốc.

Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) cho rằng tên lửa hành trình mới YJ-18C có thể trở thành “chìa khóa” để đánh bại Hải quân Mỹ nếu xung đột xảy ra tại Thái Bình Dương.

Loại tên lửa này vốn được thiết kế là tên lửa hành trình tấn công đất liền với tốc độ cận âm, nhưng có thể chuyển đổi thành tên lửa chống hạm giá rẻ.

Dù tốc độ chậm hơn nhiều loại tên lửa khác, YJ-18C lại có ưu điểm về tầm bắn xa, tín hiệu radar nhỏ và đặc biệt là chi phí sản xuất thấp, dễ dàng chế tạo hàng loạt.

PLA nhấn mạnh rằng chỉ cần phóng một số lượng lớn cùng lúc, việc đánh chặn toàn bộ gần như là bất khả thi.

Điểm đáng chú ý là mục tiêu chính của YJ-18C không phải các tàu sân bay hay tàu chiến chủ lực của Mỹ, mà là các tàu hậu cần như tàu chở nhiên liệu, tàu đạn dược, tàu vận tải roll-on/roll-off.

Đây là những tàu có kích thước lớn nhưng hệ thống phòng thủ hạn chế, buộc phải hoạt động gần khu vực tranh chấp để hỗ trợ hạm đội. PLA cho rằng nếu chuỗi hậu cần này bị gián đoạn, ngay cả trong thời gian ngắn, sức mạnh tổng thể của Hải quân Mỹ sẽ suy giảm đáng kể.

Theo lý thuyết, nếu nhiều tàu hậu cần bị phá hủy, máy bay có thể phải ngừng hoạt động, tàu khu trục thiếu tên lửa, và cuối cùng toàn bộ hạm đội buộc phải rút lui.

Tuy nhiên, để đạt hiệu quả, PLA cần phóng một loạt tên lửa với tỷ lệ tổn thất cao, bởi trước các nhóm tác chiến tàu sân bay, tàu khu trục trang bị Aegis và hệ thống phòng thủ dày đặc, YJ-18C dễ dàng bị đánh chặn.

Một tạp chí quân sự Trung Quốc được South China Morning Post trích dẫn cũng thừa nhận: “Không nên đánh giá quá cao khả năng xuyên phá của YJ-18C trước lực lượng mặt nước hiện đại được phòng thủ mạnh, nhưng nó có thể rất hiệu quả với các mục tiêu ít được bảo vệ như tàu vận tải và tàu tiếp tế.”

Khả năng phóng từ nhiều nền tảng và thay đổi tư duy chiến lược

Ngoài ưu điểm về giá thành và tầm bắn, PLA còn nhấn mạnh rằng YJ-18C có thể được phóng từ nhiều nền tảng khác nhau.

Không chỉ từ các tàu chiến phụ, bệ phóng ven biển, mà thậm chí còn có thể triển khai từ tàu dân sự được cải hoán. Điều này khiến việc nhận diện và dự đoán mối đe dọa trở nên khó khăn hơn đối với Hải quân Mỹ.

Nếu tên lửa được phóng đồng thời từ nhiều vị trí, công tác phòng thủ sẽ trở thành thách thức lớn.

PLA cho rằng đây chính là điểm đổi mới trong tư duy: thay vì tập trung phát triển “siêu vũ khí” như tên lửa siêu vượt âm để đối đầu trực diện với tàu sân bay Mỹ, họ chuyển sang chiến lược dùng vũ khí giá rẻ, số lượng lớn để đánh vào “gót chân Achilles” – hệ thống hậu cần của đối phương.

Tóm lại, YJ-18C không phải là bước tiến công nghệ vượt trội, mà là sự thay đổi trong cách tiếp cận chiến lược.

Trung Quốc kỳ vọng rằng bằng cách tập trung vào số lượng và mục tiêu dễ tổn thương, họ có thể làm suy yếu khả năng duy trì hoạt động của Hải quân Mỹ trong khu vực, từ đó tạo ra lợi thế trong một cuộc xung đột tiềm tàng.