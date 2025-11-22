Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, họ đã đánh chặn một tên lửa hành trình của Nga trong đợt tấn công lớn diễn ra vào tuần này, bằng hệ thống phòng không vác vai FN-6 do Trung Quốc sản xuất.

Theo tuyên bố từ Trung tâm Huấn luyện Liên hợp 143 "Podillia", đơn vị này đã bắn hạ một tên lửa hành trình Kalibr vào hôm 20 tháng 11, khi nó đang tiếp cận một mục tiêu ở miền tây Ukraine. Trung tâm cho biết binh sĩ đã hành động trong vòng vài giây khi tên lửa bay ở độ cao thấp.

"MANPADS chỉ có vài giây để phản ứng và tấn công mục tiêu. Một cú phóng chính xác và tên lửa Kalibr đã bị phá hủy trên không". Đơn vị này cũng công bố ảnh về vụ phóng và các mảnh vỡ được tìm thấy sau khi đánh chặn.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh mà các quan chức Ukraine mô tả là một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn của Nga nhắm vào nhiều khu vực. Trong đó Kalibr, được phóng từ các tàu chiến của Hải quân Nga, nhắm vào các thành phố và cơ sở hạ tầng quan trọng.

Mảnh vỡ tên lửa hành trình Kalibr sau khi bị bắn hạ.

FN-6 (òn được gọi là HongYing 6 hoặc FeiNu-6) là hệ thống phòng không vác vai dẫn đường bằng hồng ngoại của Trung Quốc, được phát triển bởi Học viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ Thượng Hải (SAST) và lần đầu tiên ra mắt công chúng vào năm 2000.

Theo các tài liệu công nghiệp quốc phòng Trung Quốc, hệ thống này được Tổng công ty Xuất nhập khẩu Máy móc Chính xác Quốc gia Trung Quốc (CNPMIEC) quảng bá trên toàn thế giới. Tên mã NATO của hệ thống là CH-SA-10.

Theo mô tả, FN-6 được thiết kế để bảo vệ các đơn vị mặt đất khỏi máy bay, trực thăng và tên lửa hành trình ở độ cao thấp và rất thấp. Hệ thống có thể bắn trúng cả mục tiêu đang đến gần và đang rời đi.

Tên lửa này đang được Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc sử dụng và đã được xuất khẩu sang một số quốc gia, bao gồm Sudan, Pakistan, Syria, Malaysia, Campuchia và Bangladesh.

Các phương tiện truyền thông đưa tin về hoạt động chuyển giao vũ khí toàn cầu đã cho biết hệ thống FN-6 cũng xuất hiện trên thị trường chợ đen. Chúng được ghi nhận là nằm trong tay phiến quân ở Syria và Yemen.

Giới chuyên gia tin rằng ít nhất một số hệ thống có nguồn gốc từ các chuyến hàng của Iran bị chặn trên đường đến Yemen. Số vũ khí bị tịch thu này sau đó đã được gửi đến Ukraine như một phần viện trợ quân sự của phương Tây.