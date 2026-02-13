Quân đội Ukraine đã sử dụng tên lửa hành trình Flamingo để phá hủy kho đạn dược cực lớn, mang tầm chiến lược của Nga nằm tại vùng Volgograd.

Chiến công của loại vũ khí tự chế giá thành rẻ này đã được Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine xác nhận: "Cuộc tấn công vào kho vũ khí được thực hiện bằng tên lửa tầm xa FP-5 Flamingo của Ukraine", thông báo nói rõ.

Được biết các tên lửa đã bắn trúng doanh trại của đơn vị quân đội số 57229/51, nằm gần làng Kotluban. Kho vũ khí này là một trong những địa điểm lưu trữ đạn dược lớn nhất của Quân đội Nga.

"Nhiều vụ nổ mạnh đã được ghi nhận trong khuôn viên cơ sở quân sự này, tiếp theo là hàng loạt vụ nổ thứ cấp", Bộ Tổng tham mưu Ukraine nói thêm.

Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận việc Ukraine sử dụng tên lửa hành trình Flamingo. Bất chấp việc mục tiêu bị bắn trúng và đạn dược phát nổ, Moskva vẫn tuyên bố đã phá hủy 5 tên lửa đối phương.

Khoảnh khắc tên lửa hành trình Flamingo của Ukraine tấn công kho đạn quy mô lớn tại vùng Volgograd.

Lần đầu tiên thông tin về việc một mục tiêu của Nga bị tên lửa hành trình mới nhất do Ukraine chế tạo tấn công được công khai là vào cuối tháng 8/2025.

Theo thông tin hiện có, đầu đạn xuyên phá của tên lửa Flamingo nặng 1.150kg, đủ khả năng phá hủy những công trình kiên cố nhất.

Ngoài ra, công ty phát triển này cũng đang nghiên cứu chế tạo tên lửa với các tùy chọn đầu đạn khác nhau. Tầm bắn được công bố của FP-5 Flamingo vượt quá 3.000km.

Loại đạn dẫn đường này được tuyên bố "miễn nhiễm" trước các hệ thống tác chiến điện tử của Nga, đạt tốc độ tối đa 950km/h và thân vỏ được làm bằng vật liệu composite.

Những tên lửa hành trình này mới đây cũng được sử dụng để tấn công bãi thử vũ khí Kapustin Yar, nơi Nga phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik vào nhiều đối tượng khắp lãnh thổ Ukraine.