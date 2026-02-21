Tên lửa Flamingo phá hủy nhà máy sản xuất tên lửa Iskander và Oreshnik

Tên lửa hành trình FP-5 Flamingo đã tấn công nhà máy Votkinsky - nơi sản xuất các tên lửa đạn đạo Iskander, Topol-M và Oreshnik và gây ra thiệt hại đáng kể. Nhà máy này nằm cách biên giới Ukraine khoảng 1.300km, thông tin trên được các nhà phân tích của dự án Cyber Flour báo cáo.

Các chuyên gia đã đánh giá đoạn video để nghiên cứu thiệt hại, xác định vị trí vụ nổ và khẳng định rằng cuộc tấn công của Ukraine đã gây hư hại cho các cơ sở sản xuất của nhà máy. Theo thông tin của họ, tên lửa hành trình Flamingo đã được Kyiv sử dụng trong cuộc tấn công.

Cư dân địa phương đã đăng tải các video cho thấy một vụ cháy lớn tại nhà máy. Họ cũng công bố nhiều bức ảnh cho thấy cửa kính bị vỡ ở các tòa nhà dân cư gần đó, điều này có thể cho thấy sức mạnh đáng kể của vụ nổ.

Cuộc tấn công của Ukraine được thực hiện bởi tên lửa hành trình Flamingo.

Chính quyền địa phương cũng xác nhận vụ tấn công. Theo người đứng đầu Cộng hòa Udmurt, đã có thiệt hại và thương vong "tại một trong các cơ sở".

Nhà máy Votkinsky là một trong những doanh nghiệp chủ chốt của Nga sản xuất tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn. Doanh nghiệp này chế tạo hàng loạt tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars, trước đây đã sản xuất và vẫn đang bảo dưỡng cho quân đội các tên lửa thuộc dòng Topol, và cũng sản xuất tên lửa đạn đạo tàu ngầm RSM-56 Bulava.

Ngoài các hệ thống chiến lược, nhà máy còn sản xuất tên lửa đạn đạo chiến thuật 9M723 cho tổ hợp Iskander-M và tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik. Doanh nghiệp này cũng sản xuất thiết bị cho ngành công nghiệp dầu khí và công nghiệp hạt nhân.

Công ty này còn là đối tượng đang chịu lệnh trừng phạt từ Hoa Kỳ, Anh, Liên minh châu Âu, Thụy Sĩ, Úc, Nhật Bản và Ukraine.