HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nga phát minh ra công thức vạn năng: Đội tàu vũ trụ xưa đã mạnh, nay không khác gì "hổ mọc thêm cánh"

Minh Anh |

Công nghệ in ấn phát triển mở ra cơ hội mới cho ngành hàng không vũ trụ của Nga.

Một công nghệ in 3D tiết kiệm chi phí để chế tạo các bộ phận cho ứng dụng hàng không và vũ trụ đã được phát triển ở Nga. Công nghệ này loại bỏ nhu cầu sử dụng các thiết bị nhiệt độ cao đắt tiền. Quy trình dựa trên một sợi composite được làm từ bột kim loại và nhựa sinh học phân hủy.

Phần nhựa này được loại bỏ bằng cách ủ nhiệt sau khi bộ phận được in xong. Sau đó, kim loại được nung kết, tạo thành hợp kim chịu nhiệt và chịu lửa nguyên khối. Để đưa sản phẩm nghiên cứu trong phòng thí nghiệm vào sản xuất, cần phải tạo ra một quy trình công nghệ bền vững đạt được chất lượng yêu cầu trong một phạm vi thông số giới hạn. Các thông số này được quy định bởi các yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt đối với vật liệu hàng không vũ trụ.


Tags

Nga

vũ trụ

in 3d

hàng không

Quizz Soha

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại