Nga phát minh ra công thức vạn năng: Đội tàu vũ trụ xưa đã mạnh, nay không khác gì "hổ mọc thêm cánh"

Một công nghệ in 3D tiết kiệm chi phí để chế tạo các bộ phận cho ứng dụng hàng không và vũ trụ đã được phát triển ở Nga. Công nghệ này loại bỏ nhu cầu sử dụng các thiết bị nhiệt độ cao đắt tiền. Quy trình dựa trên một sợi composite được làm từ bột kim loại và nhựa sinh học phân hủy.

Phần nhựa này được loại bỏ bằng cách ủ nhiệt sau khi bộ phận được in xong. Sau đó, kim loại được nung kết, tạo thành hợp kim chịu nhiệt và chịu lửa nguyên khối. Để đưa sản phẩm nghiên cứu trong phòng thí nghiệm vào sản xuất, cần phải tạo ra một quy trình công nghệ bền vững đạt được chất lượng yêu cầu trong một phạm vi thông số giới hạn. Các thông số này được quy định bởi các yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt đối với vật liệu hàng không vũ trụ.



