Tên lửa đối hạm Sông Hồng 'made by Vietnam' tại sự kiện quy tụ 230.000 người: Tốc độ cận âm, tầm bắn 80km

Tên lửa này có chiều dài tối đa 5.000mm và khối lượng không quá 600kg.
Theo cán bộ thuyết minh các quả đạn tên lửa mang tên dòng Sông Hồng với ý nghĩa biểu tượng sâu sắc: thể hiện tinh thần bảo vệ sông núi, biên cương Tổ quốc.
Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia Việt Nam (Vietnam Exposition Center – VNEC) có quy mô hơn 90 ha và sở hữu diện tích triển lãm trong nhà 130.000 m², thuộc top 10 Trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới.
Dự án được khởi công vào ngày 30/8/2024 và hoàn thành toàn bộ vào cuối tháng 7/2025, tương đương chỉ 10,5 tháng thi công – lập kỷ lục về thời gian thi công cho một công trình "khổng lồ" như vậy.