HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tên lửa đối hạm Sông Hồng 'made by Vietnam' tại sự kiện quy tụ 230.000 người: Tốc độ cận âm, tầm bắn 80km

Thái Hà - Hồ Minh Đức |

Tên lửa đối hạm Sông Hồng đang được trưng bày tại công trình Việt Nam lọt top thế giới.

Tên lửa đối hạm Sông Hồng 'made by Vietnam' tại sự kiện quy tụ 230.000 người: Tốc độ cận âm, tầm bắn 80km - Ảnh 1.

Theo thông tin từ Trung Tâm Triển Lãm Việt Nam, ngày 28/8, sau lễ khai mạc triển lãm "Thành tựu đất nước: 80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc", Trung tâm đã đón lượng khách tham quan kỷ lục với hơn 230.000 lượt người.

Tên lửa đối hạm Sông Hồng 'made by Vietnam' tại sự kiện quy tụ 230.000 người: Tốc độ cận âm, tầm bắn 80km - Ảnh 2.

Tại Triển lãm "Thành tựu đất nước: 80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc" diễn ra từ 28/8 – 5/9, nổi bật là gian trưng bày ngoài trời của Bộ Quốc phòng với chủ đề "Thanh gươm và lá chắn" với nhiều sản phẩm quốc phòng, chủng loại vũ khí, trang bị hiện đại do các đơn vị, doanh nghiệp quốc phòng nghiên cứu, sản xuất, hiện đại hóa.

Tên lửa đối hạm Sông Hồng 'made by Vietnam' tại sự kiện quy tụ 230.000 người: Tốc độ cận âm, tầm bắn 80km - Ảnh 3.

Trong đó, tên lửa đối hạm Sông Hồng 'made by Vietnam' đã được trưng bày công khai, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng bởi thông số kỹ thuật ấn tượng.

Tên lửa đối hạm Sông Hồng 'made by Vietnam' tại sự kiện quy tụ 230.000 người: Tốc độ cận âm, tầm bắn 80km - Ảnh 4.

Tên lửa Sông Hồng VSM-01A do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel nghiên cứu, sản xuất. Tên lửa là một thành phần trong tổ hợp tên lửa Trường Sơn.

Tên lửa đối hạm Sông Hồng 'made by Vietnam' tại sự kiện quy tụ 230.000 người: Tốc độ cận âm, tầm bắn 80km - Ảnh 5.

Tổ hợp tên lửa Trường Sơn cũng xuất hiện trong khối xe pháo quân sự của Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia vào lễ diễu binh, diễu hành ngày 2/9 tới đây.

Tên lửa đối hạm Sông Hồng 'made by Vietnam' tại sự kiện quy tụ 230.000 người: Tốc độ cận âm, tầm bắn 80km - Ảnh 6.

Tên lửa Sông Hồng có tầm bắn đến 80km, vận tốc bay hành trình cận âm, đường kính thân lớn nhất là 315mm.

Tên lửa đối hạm Sông Hồng 'made by Vietnam' tại sự kiện quy tụ 230.000 người: Tốc độ cận âm, tầm bắn 80km - Ảnh 7.
Tên lửa đối hạm Sông Hồng 'made by Vietnam' tại sự kiện quy tụ 230.000 người: Tốc độ cận âm, tầm bắn 80km - Ảnh 8.
Tên lửa đối hạm Sông Hồng 'made by Vietnam' tại sự kiện quy tụ 230.000 người: Tốc độ cận âm, tầm bắn 80km - Ảnh 9.
Tên lửa đối hạm Sông Hồng 'made by Vietnam' tại sự kiện quy tụ 230.000 người: Tốc độ cận âm, tầm bắn 80km - Ảnh 10.

Tên lửa này có chiều dài tối đa 5.000mm và khối lượng không quá 600kg. 

Tên lửa đối hạm Sông Hồng 'made by Vietnam' tại sự kiện quy tụ 230.000 người: Tốc độ cận âm, tầm bắn 80km - Ảnh 11.

Sông Hồng cũng là loại tên lửa được thiết kế để đánh chặn các tàu chiến mặt nước. Tên lửa sử dụng tầng khởi tốc bằng nhiên liệu rắn để đẩy ra khỏi ống phóng, sau đó mới kích hoạt động cơ hành trình tự thân bay đến mục tiêu.

Tên lửa đối hạm Sông Hồng 'made by Vietnam' tại sự kiện quy tụ 230.000 người: Tốc độ cận âm, tầm bắn 80km - Ảnh 12.
Tên lửa đối hạm Sông Hồng 'made by Vietnam' tại sự kiện quy tụ 230.000 người: Tốc độ cận âm, tầm bắn 80km - Ảnh 13.
Tên lửa đối hạm Sông Hồng 'made by Vietnam' tại sự kiện quy tụ 230.000 người: Tốc độ cận âm, tầm bắn 80km - Ảnh 14.
Tên lửa đối hạm Sông Hồng 'made by Vietnam' tại sự kiện quy tụ 230.000 người: Tốc độ cận âm, tầm bắn 80km - Ảnh 15.

Theo cán bộ thuyết minh các quả đạn tên lửa mang tên dòng Sông Hồng với ý nghĩa biểu tượng sâu sắc: thể hiện tinh thần bảo vệ sông núi, biên cương Tổ quốc.

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia Việt Nam (Vietnam Exposition Center – VNEC) có quy mô hơn 90 ha và sở hữu diện tích triển lãm trong nhà 130.000 m², thuộc top 10 Trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới.

Dự án được khởi công vào ngày 30/8/2024 và hoàn thành toàn bộ vào cuối tháng 7/2025, tương đương chỉ 10,5 tháng thi công – lập kỷ lục về thời gian thi công cho một công trình "khổng lồ" như vậy.

Tổ hợp tên lửa Scud-B 'sừng sững' tại công trình kỷ lục Việt Nam: Nặng hơn 34 tấn, bắn xa nhất 300km
Tags

Tin nóng trong ngày

tên lửa

báo mới

Viettel

tên lửa đối hạm

tên lửa Sông Hồng

Hay độc lạ

tổ hợp trường sơn

tổ hợp tên lửa trường sơn

Triển lãm 80 năm Thành tựu Đất nước

tên lửa đối hạm sông hồng

Triển lãm Quốc gia Việt Nam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại