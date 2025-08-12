Dàn khí tài hiện đại của Quân đội nhân dân Việt Nam đã hai lần tham gia tổng hợp luyện tại Trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia 4 chuẩn bị cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Sau nhiều ngày luyện tập, điều chỉnh, các khối phương tiện xe, pháo đã ghép đội hình thành thục; chuyển đội hình hàng ngang, hàng dọc; giữ khoảng cách, cự ly, tốc độ cơ động giữa các hàng xe và các khối xe theo đúng đội hình diễu binh, diễu hành.

Tham gia khối xe, pháo quân sự có lực lượng phương tiện từ Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không-Không quân, Binh chủng Pháo binh, Binh chủng Tăng thiết giáp, Binh chủng Công binh, Binh chủng Thông tin, Binh chủng Hóa học và nhiều phương tiện khác.

Đưa tin từ Tổng hợp luyện, báo Quân đội nhân dân cho biết, các mẫu tên lửa phòng thủ bờ biển như K-300P Bastion-P; 4K44 Redut-M... đang được trang bị trong biên chế sẽ tham gia nhiệm vụ diễu binh, diễu hành 2/9 tới đây. Trong đó, nổi bật là tên lửa bờ Redut-M của Quân chủng Hải quân có nhiệm vụ tiêu diệt các tàu mặt nước, các phương tiện vận tải trên biển và các công trình trên đảo, ven bờ biển.

Tổ hợp tên lửa bờ Redut-M của Quân chủng Hải quân xuất hiện trong Tổng hợp luyện lễ diễu binh mừng 80 năm Quốc khánh. Ảnh: Phong Sơn

Tổ hợp tên lửa bờ Redut-M của QĐND Việt Nam có đặc điểm gì?

Trước khi tham gia vào nhiệm vụ diễu binh, diễu hành ngày 2/9/2025, tháng 12/2022, tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam, xe chở đạn kiêm bệ phóng của tổ hợp tên lửa bờ Redut-M, một trong những khí tài quân sự của hải quân Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã được chọn trưng bày tới bạn bè quốc tế.

Tại Triển lãm, tổ hợp tên lửa bờ Redut-M (hay còn gọi là 4K44 Redut-M) thu hút sự chú ý của đông đảo khách tham quan bởi tổ hợp được thiết kế đặt trên nền tảng xe cơ giới hạng nặng việt dã 8x8 bánh cho khả năng cơ động cao, phản ứng nhanh, phạm vi bảo vệ bờ biển rất lớn.

Đưa tin từ Triển lãm, VTC News cho biết, Redut-M do Liên Xô cũ phát triển từ những năm 1950-1960 và đưa vào trang bị trong thập niên 60, được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu giá trị cao trên mặt biển ở cự ly lớn như tàu sân bay, tàu đổ bộ, tàu khu trục hay tuần dương hạm.

Tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển Redut-M được giới thiệu tại triển lãm quốc phòng Việt Nam 2022. Ảnh: VTC News

Để tối ưu hiệu quả tấn công, hệ thống này áp dụng “chiến thuật bầy sói”: phóng đồng thời 3-4 tên lửa, trong đó một quả bay cao hơn, sử dụng radar dẫn đường cho các quả còn lại tấn công mục tiêu hoặc nhóm mục tiêu được phát hiện bởi radar cảnh giới.

Theo VnExpress, Redut-M gồm đài điều khiển mặt đất Skala-E, đài chỉ huy và ba xe chở đạn kiêm bệ phóng, mỗi xe mang một tên lửa P-28 trong ống phóng. Tên lửa P-28 của hệ thống có chiều dài 10,2 m, đường kính thân gần một m, có khối lượng phóng khoảng 4,2 tấn. Tên lửa có phần cánh nâng với sải cánh 2,6 m, có thể gấp gọn trong ống phóng.

Bệ phóng di động của 4K44B Redut-M. Ảnh: VTC News

P-28 có tầm bắn 300 km, hành trình ở độ cao tối đa 7 km với tốc độ gần 1.400 km/h. Khi vào giai đoạn tấn công, tên lửa hạ độ cao xuống chỉ 25-100 m nhằm tránh bị radar phát hiện, rút ngắn thời gian phản ứng và giảm nguy cơ bị đánh chặn.

Hiện nay, theo báo Tuổi Trẻ, loại vũ khí này được biên chế cho Lữ đoàn 679, Vùng 1 Hải quân - đơn vị được mệnh danh là "lá chắn thép" bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.