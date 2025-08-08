Điểm danh dàn khí tài tham gia diễu binh trên biển dịp 2/9: Tàu ngầm, tàu tên lửa, tàu hộ vệ tên lửa,..

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều 7/8, đại diện Bộ Quốc phòng đã cung cấp thông tin liên quan đến công tác chuẩn bị cho hoạt động diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2-9.

Báo Quân đội Nhân dẫn dẫn lời Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, có 6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành, gồm: Lực lượng rước đuốc truyền thống và tiêu binh đài lửa; lực lượng pháo lễ; lực lượng không quân bay chào mừng; lực lượng diễu binh, diễu hành; lực lượng đứng làm nền; lực lượng xếp hình, xếp chữ.

Thiếu tướng Tống Văn Thanh cho biết, chương trình diễu binh, diễu hành gồm các hoạt động rước đuốc truyền thống; bắn pháo lễ; không quân bay chào mừng; diễu binh, diễu hành các khối theo thứ tự. Đặc biệt, hoạt động diễu binh của lực lượng vũ trang trên biển sẽ được tiến hành tại Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) và được truyền hình trực tiếp từ biển về Quảng trường Ba Đình.

Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam thông tin về hoạt động diễu binh, diễu hành. Ảnh: Báo Hải quân

Trước đó, thông tin về hoạt động diễu binh trên biển cũng được nhắc đến tại Hội nghị giao ban các lực lượng tham gia nhiệm vụ A80 ngày 5/8.

Báo cáo tại hội nghị, Quân chủng Hải quân cho biết lực lượng hải quân gồm tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, các loại tàu cảnh sát biển, kiểm ngư, quân y, biên phòng, dân quân biển và máy bay trực thăng sẽ tham gia vào nhiệm vụ, báo Tuổi Trẻ đưa tin.

Hồi cuối tháng 7, Quân chủng Hải quân cũng cho biết đóng vai trò nòng cốt trong hoạt động diễu binh trên biển là tàu ngầm Kilo 636, tàu mặt nước, lực lượng Không quân Hải quân và các đơn vị chuyên trách khác. Bên cạnh đó là Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng và Quân khu 5.

Tàu ngầm Kilo 636. Ảnh: Quân chủng Hải quân

Cũng trong ngày 7/8, tại Vùng 4 Hải quân, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã chủ trì, chỉ đạo công tác luyện tập thực hành vận động đội hình các lực lượng diễu binh, diễu hành trên biển.

Truyền hình QPVN cho biết, nhiệm vụ lần này là lần đầu tiên Quân chủng Hải quân và các lực lượng Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng và Quân khu 5 phối hợp tổ chức diễu binh, diễu hành trên biển với quy mô, lực lượng phương tiện lớn gồm 23 tàu, 4 máy bay và nhiều phương tiện cảnh giới, bảo đảm khác.

Tại buổi thực địa, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa biểu dương các lực lượng, yêu cầu Quân chủng Hải quân bảo đảm tập luyện để đội hình diễu binh, diễu hành trên biển đều, đẹp, an toàn, bảm đảm tốt cự li, tốc độ, vị trí đã được quy định.