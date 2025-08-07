"Cua thép" T-54/55 huyền thoại của QĐND Việt Nam diễu binh 2/9: Tầm bắn 1000m, tầm hoạt động 600 km

Vừa qua, hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Quân đội và Công an đã tiếp tục tham gia buổi hợp luyện tổng hợp lần thứ hai nhằm chuẩn bị cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Buổi hợp luyện do Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa – Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Tiểu ban Diễu binh, diễu hành – chủ trì và chỉ đạo. Báo Tuổi Trẻ cho biết, tại buổi hợp luyện, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa ghi nhận tinh thần nghiêm túc, kỷ luật và lòng tự hào của các lực lượng tham gia, bất chấp điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt. Ông nhấn mạnh, sự kiện nhận được sự quan tâm sâu sắc từ Nhân dân, Đảng, Nhà nước, kiều bào và bạn bè quốc tế.

Lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành được chia thành các khối đứng và khối đi. Trong đó, nổi bật là các khối nữ thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam, bao gồm: Đội Quân nhạc, Sĩ quan quân y, Lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Chiến sĩ biệt động, Chiến sĩ thông tin, Dân quân các dân tộc Việt Nam và Du kích miền Nam. Bên cạnh đó là hai khối nữ Công an gồm: Sĩ quan Cảnh sát giao thông và Chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm.

Tiếp theo là khối xe, pháo quân sự và khối xe đặc chủng công an. Dẫn đầu đội hình xe, pháo quân sự tiến vào lễ đài là xe tăng T-54/T55 – xe tăng chủ lực của Quân đội nhân dân Việt Nam do Liên Xô cũ sản xuất – từng lập nên nhiều chiến công oanh liệt, tiêu biểu là Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Mở đầu loạt khí tài của QĐND Việt Nam là các dòng xe tăng T54/T55 - dòng xe tăng chủ lực. Ảnh: Phong Sơn

Xe tăng T-54/55 là huyền thoại của QĐND Việt Nam

Báo Quân đội Nhân dân cho biết, loại tăng T-54/55 đã góp nhiều chiến công gắn liền với những trang sử hào hùng của đất nước trong cuộc chiến giành độc lập. Như chiếc T-54B mang số hiệu 843, một trong những chiếc xe tăng đầu tiên húc vào cổng Dinh Độc Lập vào trưa 30-4-1975, đã được công nhận là Bảo vật Quốc gia vô cùng quý giá của dân tộc.

Chiếc xe có giá trị lịch sử đặc biệt liên quan đến Chiến dịch Hồ Chí Minh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975. Chiếc xe là minh chứng tự hào của Quân đội nhân dân Việt Nam, góp phần vào nền hòa bình độc lập tự do của dân tộc.

Xe tăng huyền thoại T-54B mang số hiệu 843 được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Ảnh: Phong Sơn

T-54/55 cũng là loại xe tăng phổ biến và lâu đời nhất trong lực lượng Tăng - Thiết giáp của Quân đội nhân dân Việt Nam. Những con "cua thép" này đã chứng minh khả năng hoạt động bền bỉ, tin cậy của mình tại Việt Nam kể từ khi được biên chế.

Theo báo Nhân Dân, với chiều dài 6,45 mét, chiều rộng 3,37 mét, chiều cao 2,40 mét, trọng lượng 36-39 tấn, T-54/55 được vận hành bởi động cơ diesel 12 xy-lanh công suất 581 mã lực, đạt tốc độ tối đa 55 km/giờ trên đường trường.

Kíp chiến đấu 4 người làm việc trong không gian bọc thép chắc chắn, với tầm hoạt động lên đến 600 km khi dùng thêm thùng dầu phụ. Hỏa lực chính là pháo D-10T cỡ nòng 100mm, với 34 viên đạn và hệ thống ổn định hai trục, cho tầm bắn hiệu quả xa đến 1000 mét. Xe sở hữu đại liên phòng không DShK 12,7mm và súng máy đồng trục SGMT 7,62mm, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống.

Xe cũng được trang bị bọng hút khói ở gần đầu nòng pháo, 5 cặp bánh tì chịu lực. Kíp lái có 4 người bao gồm: Trưởng xe, lái xe, pháo thủ và nạp đạn viên (pháo 2), Vietnamnet cho hay.

Xe tăng T-54/55 đã được nâng cấp như thế nào?

Nhằm bảo đảm khả năng chiến đấu lâu dài cho các “cua thép” T-54/55, Bộ Quốc phòng đã triển khai kế hoạch nâng cấp toàn diện, phát triển các phiên bản hiện đại như T-54M và T-54B cải tiến, báo Công an Nhân dân cho biết.

So với phiên bản nguyên gốc, các xe tăng nâng cấp được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại ứng dụng công nghệ số, giúp nâng cao độ chính xác trong tác chiến. Đồng thời, hệ thống trinh sát và phát hiện mục tiêu được tích hợp, hỗ trợ tổ lái đánh giá nhanh tình hình chiến trường và đưa ra phương án tác chiến kịp thời.

Bên cạnh đó, hệ thống liên lạc mới giúp các kíp xe phối hợp hiệu quả với các đơn vị chiến đấu khác. Đặc biệt, lớp giáp phản ứng nổ được bổ sung nhằm nâng cao khả năng phòng vệ trước các loại vũ khí chống tăng và xe tăng đối phương, góp phần bảo đảm tính cơ động và khả năng sống sót trên chiến trường hiện đại.

Các loại xe T54, T55 đã được hiện đại hóa, là loại vũ mang lại hiệu suất cao. Ảnh: Việt Sơn

Vũ khí chính của xe tăng T-54B cải tiến vẫn là khẩu D10T cỡ nòng 100m tuy nhiên cơ số đạn tăng thêm 4 viên, nâng tổng cơ số đạn xe mang theo lên 38 viên. Xe tăng có thể khai hoả với tốc độ tối đa lên tới 7 phát/phút. Ngoài ra các kỹ sư Việt Nam cũng trang bị một lớp cách nhiệt cho khẩu pháo chính nhằm bảo vệ pháo khi bắn liên tục.

Bên cạnh đó, các cán bộ kỹ thuật của Cục Kỹ thuật Binh chủng Tăng-Thiết giáp đã thiết kế, chế tạo hệ thống thủy lực trợ lực cho kíp lái xe tăng T-54/55.

Hệ thống lái của xe tăng T-54, T-55 là hệ thống điều khiển hoàn toàn bằng cơ khí. Để điều khiển xe, người lái phải mất nhiều sức lực, nhất là khi lái xe trên các địa hình phức tạp (đèo, dốc, cua,...), với số lần kéo cần lái hàng trăm lần khi lái xe hành quân đường dài, mặc dù cơ cấu điều khiển kiểu cơ khí hiện nay đã được thiết kế khá hoàn hảo, có lò xo bổ trợ nhằm giảm nhẹ lực kéo nhưng lực kéo vẫn lớn đặc biệt là các xe đã khai thác nhiều năm.

Xe tăng T-54B cải tiến thực hiện diễn tập đánh chiếm mục tiêu. Ảnh: Việt Sơn

Đại tá Nguyễn Văn Viết, Cục trưởng Cục Kỹ thuật Binh chủng Tăng - Thiết giáp, chia sẻ trên báo Quân đội nhân dân rằng đáp ứng niềm mong mỏi của lực lượng Tăng-Thiết giáp, Cục Kỹ thuật Binh chủng Tăng-Thiết giáp đã nghiên cứu thiết kế, chế tạo cơ cấu trợ lực tay lái xe tăng T-54, T-55, đạt được các chỉ tiêu về kỹ thuật.

Hệ thống trợ lực mới có khả năng duy trì lực kéo cần lái trong khoảng 6–12kg, giúp việc điều khiển trở nên nhẹ nhàng, chính xác hơn. Hệ thống gồm hai chế độ vận hành: có trợ lực và không trợ lực, cho phép người lái linh hoạt lựa chọn tùy theo điều kiện tác chiến. Quan trọng hơn, thiết kế này vẫn giữ được cảm giác lái chân thật, không gây lúng túng cho các chiến sĩ đã quen điều khiển xe không trợ lực.

Hệ thống không làm ảnh hưởng đến bất kỳ tính năng hoặc hệ thống nào khác trên xe, có độ tin cậy cao, bảo trì đơn giản, và được phát triển hoàn toàn phù hợp với điều kiện kỹ thuật và vật tư hiện có trong nước. Đây được xem là một giải pháp hiệu quả, thiết thực nhằm nâng cao khả năng tác chiến và sự thoải mái cho kíp lái xe tăng trong huấn luyện và chiến đấu.

Đại úy Nguyễn Đức Tùng, Đại đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn 1 thuộc Lữ đoàn Xe tăng 409 chia sẻ với báo Vietnamnet rằng, ban đầu các cán bộ, chiến sĩ cũng gặp những khó khăn nhất định khi làm quen với phiên bản cải thiến T-54B. Tuy nhiên với nhiều nỗ lực và quyết tâm, sau một thời gian ngắn họ đã làm chủ loại khí tài này, thực hiện thành công nhiều đợt diễn tập.