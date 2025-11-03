Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian thăm Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran tại Tehran, Iran, ngày 2 tháng 11 năm 2025.

Tổng thống Masoud Pezeshkian nói với truyền thông nhà nước ngày 2/11 rằng Tehran sẽ tái thiết các cơ sở hạt nhân với sức mạnh lớn hơn, đồng thời khẳng định nước này không tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tuyên bố của ông Masoud Pezeshkian được đưa ra trong chuyến thăm Tổ chức Năng lượng Nguyên tử của Iran, nơi ông gặp gỡ các lãnh đạo cao cấp trong ngành công nghiệp hạt nhân của nước này.

Ông Pezeshkian nói: “Việc phá hủy các tòa nhà và nhà máy sẽ không gây ra vấn đề cho chúng tôi, chúng tôi sẽ tái thiết và với sức mạnh lớn hơn.”

Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã cảnh báo rằng ông sẽ ra lệnh tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran nếu Tehran cố gắng khởi động lại những cơ sở mà Hoa Kỳ đã không kích vào tháng 6.

Về mục đích chương trình, Tổng thống Masoud Pezeshkian nhấn mạnh hoạt động hạt nhân của Iran phục vụ mục tiêu dân sự: “Tất cả nhằm giải quyết vấn đề của người dân, cho bệnh tật, cho sức khỏe của người dân,” ông Pezeshkian nói với truyền thông nhà nước.