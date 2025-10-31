Thực đơn tiệc chiêu đãi các nhà lãnh đạo APEC tại Hàn Quốc: Một món do con ông Trump cung cấp

Tờ Korea Herald đưa tin, vào tối 29/10, tại khách sạn Hilton ở thành phố Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã chủ trì tiệc chiêu đãi các nhà lãnh đạo tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2025, cũng như vinh danh Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngoài hai ông Lee và Trump, bữa tiệc còn có sự tham dự của các nhà lãnh đạo đến từ 6 quốc gia khác, bao gồm Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Australia Anthony Albanese, Thủ tướng Canada Mark Carney, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon, Thủ tướng Canada Mark Carney, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Tổng thống Mỹ Donald Trump (theo chiều kim đồng hồ từ trung tâm bức ảnh) nâng ly tại tiệc chiêu đãi các nhà lãnh đạo tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2025. Ảnh: Yonhap

Theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, tiệc chiêu đãi được phục vụ với nhiều món được làm từ các nguyên liệu hảo hạng của Hàn Quốc. Thực đơn bao gồm bánh bao làm từ nấm truffle và gà "ogol" từ vùng Yeongwol, tỉnh Gangwon. Được mệnh danh là gà đen Hàn Quốc, gà "ogol" là một giống gà bản địa của Hàn Quốc, nổi tiếng với đặc điểm đen tuyền, bao gồm lông, da, thịt và xương.

Những món ăn nổi bật khác bao gồm thăn bò từ vùng Gyeongju - vốn nổi tiếng với thịt bò "Hanwoo" mềm có nhiều vân mỡ; nấm thông, cũng từ vùng này; và cá bơn từ vùng Guryongpo kết hợp với trứng cá muối nuôi ở vùng nước tinh khiết của núi Jirisan.

Tiệc chiêu đãi các nhà lãnh đạo tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2025 được phục vụ với nhiều món được làm từ các nguyên liệu hảo hạng của Hàn Quốc. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc

Về đồ uống, các nhà lãnh đạo dự tiệc được phục vụ rượu vang Cabernet Sauvignon và Chardonnay từ nhà máy rượu do Eric Trump - con trai của Tổng thống Mỹ Trump - điều hành.