Tehran ra đòn, lực lượng gây bất ngờ đã xuất hiện - Hàng ngàn lính dù Mỹ áp sát, 1 nước sẵn sàng mang vũ khí "chính xác 99%" can thiệp

Hàng nghìn lính dù Mỹ áp sát Iran

Hàng nghìn binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82, một trong những đơn vị tinh nhuệ nhất của Lục quân Mỹ, đã bắt đầu tới Trung Đông. Thông tin này được hai quan chức Mỹ tiết lộ với Reuters hôm 31/3, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc bước đi tiếp theo trong cuộc chiến với Iran.

Trước đó, Reuters ngày 18/3 cho biết chính quyền ông Trump đang xem xét triển khai thêm hàng nghìn binh sĩ Mỹ tới Trung Đông. Động thái này có thể mở rộng đáng kể các phương án quân sự, trong đó có cả khả năng đưa lực lượng vào bên trong lãnh thổ Iran.

Lính dù Mỹ và Ba Lan trong một cuộc tập trận chung. Ảnh: Stripes

Lực lượng lính dù xuất phát từ Fort Bragg, bang North Carolina, được điều tới khu vực để bổ sung cho hàng nghìn thủy thủ, lính thủy đánh bộ và binh sĩ thuộc lực lượng tác chiến đặc biệt đã có mặt tại đây. Riêng trong cuối tuần qua, khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ Mỹ đã tới Trung Đông.

Các quan chức nói trên, với điều kiện giấu tên, không nêu cụ thể số binh sĩ này sẽ được triển khai tới đâu, song cho biết đây là động thái đã được dự liệu từ trước.

Lực lượng tăng cường lần này gồm một phần sở chỉ huy của Sư đoàn Dù 82, một số đơn vị hậu cần và hỗ trợ, cùng một lữ đoàn tác chiến.

Một nguồn tin cho biết hiện chưa có quyết định đưa quân vào Iran. Tuy nhiên, việc tăng quân sẽ giúp Mỹ nâng cao năng lực cho các chiến dịch có thể được triển khai trong tương lai tại khu vực.

Những lựa chọn của ông Trump

Theo Reuters, số binh sĩ trên có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau trong cuộc chiến với Iran, trong đó có phương án kiểm soát đảo Kharg, nơi trung chuyển khoảng 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran.

Đầu tháng này, Reuters từng đưa tin rằng trong nội bộ chính quyền ông Trump đã xuất hiện các cuộc thảo luận về một chiến dịch nhằm chiếm giữ hòn đảo nói trên. Tuy nhiên, đây được đánh giá là lựa chọn mang mức độ rủi ro rất lớn, bởi Iran hoàn toàn có thể tập kích đảo bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Reuters trước đó cũng cho biết chính quyền Mỹ đã bàn tới khả năng sử dụng lực lượng mặt đất bên trong Iran để thu hồi lượng uranium làm giàu cấp độ cao. Song phương án này đồng nghĩa binh sĩ Mỹ có thể phải tiến sâu hơn vào lãnh thổ Iran và hiện diện lâu hơn, trong khi số vật liệu này được cho là cất giữ sâu dưới lòng đất.

Ông Trump đang đứng trước các lựa chọn. Ảnh: Reuters

Ngoài ra, các cuộc thảo luận nội bộ trong chính quyền ông Trump còn đề cập tới khả năng triển khai binh sĩ Mỹ bên trong Iran nhằm bảo đảm hành lang an toàn cho tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Dù nhiệm vụ này chủ yếu sẽ do không quân và hải quân đảm trách, nó vẫn có thể kéo theo việc bố trí binh sĩ Mỹ tới khu vực ven biển Iran.

Phát biểu hôm 31/3, ông Trump cho biết Mỹ đang đàm phán với một "chế độ hợp lý hơn" nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Iran. Tuy nhiên, ông cũng tiếp tục cảnh báo Tehran phải mở eo biển Hormuz, nếu không có nguy cơ hứng đòn tấn công của Mỹ nhằm vào các giếng dầu và nhà máy điện.

Bất kỳ quyết định nào liên quan đến việc sử dụng bộ binh Mỹ, dù chỉ trong một nhiệm vụ hạn chế, cũng có thể tạo ra rủi ro chính trị đáng kể đối với ông Trump. Nguyên nhân là do mức độ ủng hộ của công chúng Mỹ đối với chiến dịch quân sự chống Iran hiện khá thấp, trong khi chính ông Trump từng cam kết trước bầu cử rằng sẽ tránh để Mỹ sa lầy vào các cuộc xung đột mới tại Trung Đông.

Kể từ khi chiến dịch bắt đầu ngày 28/2, Mỹ đã tiến hành không kích hơn 11.000 mục tiêu. Hơn 300 binh sĩ Mỹ bị thương và 13 quân nhân thiệt mạng trong khuôn khổ Chiến dịch Epic Fury.

Giữa lúc Washington cho rằng đã giáng đòn nặng vào năng lực tác chiến trên biển của Tehran, phía Iran lại bất ngờ tung ra một thông điệp đáp trả đầy cứng rắn.

Iran ra đòn, triển khai lực lượng Mỹ không ngờ tới

Đáng lưu ý, phía Iran tuyên bố đã phát động làn sóng tấn công thứ 87 trong khuôn khổ chiến dịch “True Promise 4”, nhắm vào Israel và các mục tiêu của Mỹ trên khắp khu vực.

Theo các tuyên bố được Press TV và TASS dẫn lại, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã thực hiện 4 đòn đánh nhanh, nhắm vào các trung tâm chỉ huy và cơ sở hạ tầng mà Tehran cho là có liên quan tới Mỹ và Israel tại Bahrain, UAE và Saudi Arabia.

Động thái này được xem như lời đáp trả mang tính bất ngờ của Tehran trong bối cảnh ông Trump trước đó tuyên bố Mỹ đang đánh chìm hải quân Iran, còn các mục tiêu quân sự trên đảo Kharg đã bị “xóa sổ hoàn toàn”.

Việc Iran nhấn mạnh vai trò của lực lượng hải quân trong đợt đánh mới cho thấy xung đột không hề hạ nhiệt, mà đang tiếp tục mở rộng phạm vi từ lãnh thổ Iran ra các tuyến hàng hải và những địa điểm chiến lược của Mỹ - Israel trong khu vực.

Lửa bốc cháy và khói cuộn lên từ kho chứa dầu Aqdasieh sau các vụ tấn công ở Tehran. Ảnh Reuters

1 nước sẵn sàng đưa vũ khí "chính xác 99%" can thiệp Homurz

Trong lúc xung đột Iran - Mỹ - Israel chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và nguy cơ gián đoạn hàng hải tại eo biển Hormuz ngày càng rõ rệt, Anh cũng bắt đầu tính tới những phương án can dự mới để bảo vệ tuyến vận tải chiến lược này.

Đáng chú ý, hệ thống xuồng robot Ariadne mà London đang cân nhắc triển khai được cho là đạt độ chính xác tới 99% trong việc phát hiện, nhận dạng và xử lý các mục tiêu mô phỏng là thủy lôi.

Telegraph đưa tin Hải quân Hoàng gia Anh đang xem xét lần đầu đưa đội xuồng robot thử nghiệm Ariadne vào nhiệm vụ hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz, nếu tình hình cho phép.

Động thái này cho thấy London đã bắt đầu chuẩn bị cho khả năng phải tham gia sâu hơn vào chiến dịch bảo đảm an toàn hàng hải tại Vùng Vịnh, trong bối cảnh khu vực này ngày càng tiềm ẩn nguy cơ bị phong tỏa hoặc phá hoại.

Theo kế hoạch, các phương tiện không người lái ứng dụng trí tuệ nhân tạo này sẽ hoạt động từ tàu RFA Lyme Bay, một tàu hỗ trợ đổ bộ lớp Bay thuộc Hạm đội Hỗ trợ Hoàng gia Anh.

Bộ trưởng Quốc phòng John Healey đã phê duyệt phương án cải hoán con tàu dài khoảng 177 m này thành một căn cứ nổi, chuyên phục vụ các nhiệm vụ săn mìn bằng phương tiện không người lái.

Nếu được kích hoạt, RFA Lyme Bay có thể di chuyển từ Đông Địa Trung Hải tới Trung Đông để tham gia lực lượng đặc nhiệm quốc tế rà phá thủy lôi trên tuyến hàng hải chiến lược.

Đây là kịch bản được đặc biệt chú ý bởi eo biển Hormuz vẫn là một trong những điểm nghẽn năng lượng quan trọng nhất thế giới, nơi bất kỳ biến động quân sự nào cũng có thể kéo theo tác động rộng lớn về kinh tế và an ninh.