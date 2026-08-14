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“Team Hương Đào Tự Nhiên hay Hương Dứa Tự Nhiên?” - câu chuyện lựa chọn hương vị của cả nhà

Ánh Dương
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Bộ đôi Sữa Uống Lên Men TH true YOGURT PROBIOTICS Hương Đào Tự Nhiên và Hương Dứa Tự Nhiên với hương vị chua dịu, ngọt thanh hài hòa, thơm ngon và dễ uống, mang đến lựa chọn đa dạng cho mọi thành viên trong gia đình.

Kể từ khi ra mắt vào năm 2022, Sữa Uống Lên Men TH true YOGURT PROBIOTICS đã nhanh chóng chinh phục người dùng nhờ hương vị thơm ngon đặc trưng từ sữa tươi sạch, lên men tự nhiên kết hợp cùng hương trái cây tự nhiên. Để mang đến nhiều lựa chọn đa dạng hơn, Tập đoàn TH vừa tiếp tục bổ sung vào danh mục sản phẩm bộ đôi sản phẩm mới: Sữa Uống Lên Men Hương Đào Tự Nhiên và Hương Dứa Tự Nhiên TH true YOGURT PROBIOTICS.

Ngay khi vừa lên kệ, hai sản phẩm mới đã khiến mọi thành viên trong gia đình hào hứng "chia phe" theo gu vị giác riêng, tạo nên hai đội "Hương Đào Tự Nhiên" và "Hương Dứa Tự Nhiên" vô cùng vui nhộn.

“Team Hương Đào Tự Nhiên hay Hương Dứa Tự Nhiên?” - câu chuyện lựa chọn hương vị của cả nhà - Ảnh 1.
“Team Hương Đào Tự Nhiên hay Hương Dứa Tự Nhiên?” - câu chuyện lựa chọn hương vị của cả nhà - Ảnh 2.
“Team Hương Đào Tự Nhiên hay Hương Dứa Tự Nhiên?” - câu chuyện lựa chọn hương vị của cả nhà - Ảnh 3.

Với vị thơm ngon đặc trưng từ sữa tươi sạch lên men tự nhiên kết hợp cùng hương trái cây tự nhiên, Sữa Uống Lên Men TH true YOGURT PROBIOTICS Hương Đào Tự Nhiên và Hương Dứa Tự Nhiên mang đến cảm giác dễ uống, ngọt dịu, thanh mát.

Không chỉ có hương vị hấp dẫn, Sữa Uống Lên Men TH true YOGURT PROBIOTICS còn mang đến hàm lượng lợi khuẩn vượt trội. Mỗi chai 85ml chứa khoảng 18 tỷ lợi khuẩn - tương đương 72 tỷ lợi khuẩn trong một lốc 4 chai. Nhờ đó, việc duy trì thói quen uống đều đặn 2-3 chai mỗi ngày, nhất là sau bữa ăn, sẽ giúp giảm cảm giác đầy bụng, hỗ trợ tăng cường đề kháng và sức khỏe đường ruột.

“Team Hương Đào Tự Nhiên hay Hương Dứa Tự Nhiên?” - câu chuyện lựa chọn hương vị của cả nhà - Ảnh 4.
“Team Hương Đào Tự Nhiên hay Hương Dứa Tự Nhiên?” - câu chuyện lựa chọn hương vị của cả nhà - Ảnh 5.
“Team Hương Đào Tự Nhiên hay Hương Dứa Tự Nhiên?” - câu chuyện lựa chọn hương vị của cả nhà - Ảnh 6.
“Team Hương Đào Tự Nhiên hay Hương Dứa Tự Nhiên?” - câu chuyện lựa chọn hương vị của cả nhà - Ảnh 7.

Bộ đôi sản phẩm mới Sữa Uống Lên Men Hương Đào Tự Nhiên và Hương Dứa Tự Nhiên TH true YOGURT PROBIOTICS không chỉ khuấy động câu chuyện lựa chọn hương vị đầy vui nhộn của cả nhà, mà còn đánh dấu bước tiếp nối hoàn hảo trên hành trình không ngừng sáng tạo sản phẩm từ tự nhiên, tốt cho sức khỏe của Tập đoàn TH. Qua đó, TH tiếp tục mang đến những lựa chọn đa dạng, đồng hành cùng người tiêu dùng Việt trong việc chăm sóc sức khỏe từ bên trong, hướng tới một lối sống lành mạnh và cân bằng mỗi ngày.

Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường:

Công ty Cổ phần Sữa TH

Xóm Bình Nghĩa, Xã Nghĩa Đàn, Tỉnh Nghệ An

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