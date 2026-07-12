Taylor Swift và ông xã cầu thủ lần đầu lộ diện sau "đám cưới thế kỷ"!

Chỉ vừa mới tuần trước, Taylor Swift - Travis Kelce là nhân vật chính của một "đám cưới thế kỷ".

Vào ngày 11/7 (giờ Mỹ), Taylor Swift và Travis Kelce đã xuất hiện cùng nhau lần đầu tiên với tư cách vợ chồng. Cặp đôi đã cùng tham dự đám cưới của đồng đội JuJu Smith-Schuster và vợ Laura Kruk tại khách sạn Ritz-Carlton, Laguna Niguel ở Quận Cam, California. Chỉ mới cách đây 1 tuần, Taylor - Travis đã kết hôn tại New York và vợ chồng JuJu Smith-Schuster tham gia với tư cách khách mời.

Trong đám cưới này, Taylor Swift diện một váy dạ hội hồng quây gợi cảm, khoe khéo vóc dáng cũng như vòng 1 hút mắt. Travis Kelce thì phong độ với trang phục vest xám. Cặp vợ chồng mới cưới nắm tay nhau đi vào bên trong địa điểm tổ chức đám cưới. Trong suốt đám cưới, Taylor - Travis luôn tình tứ, vui vẻ bên nhau khiến cư dân mạng phát sốt. Netizen cũng đặc biệt chú ý đến chiếc nhẫn cưới lấp lánh trên tay của giọng ca sinh năm 1989.

Cặp vợ chồng mới cưới nắm tay nhau đi vào bên trong địa điểm tổ chức đám cưới. Ảnh: Page Six

Đây là lần đầu tiên Taylor Swift - Travis Kelce xuất hiện với tư cách vợ chồng. Ảnh: Page Six

Chỉ vừa mới tuần trước, họ là nhân vật chính của một "đám cưới thế kỷ". Ảnh: Page Six

Chiếc váy hồng tôn lên vóc dáng gợi cảm của Taylor Swift. Ảnh: Page Six

Nữ ca sĩ nổi bật ở mọi góc độ. Ảnh: Page Six

Taylor Swift và Travis Kelce vui vẻ bên nhau dự lễ cưới. Ảnh: Page Six

Cặp vợ chồng mới cưới như sống trong bầu không khí "hường phấn" của tình yêu. Ảnh: Page Six

Taylor Swift đeo nhẫn cưới kim cương lấp lánh nổi bật. Ảnh: Page Six

Taylor Swift - Travis Kelce vừa tưng bừng kết hôn trong hôn lễ kéo dài 3 ngày ở Madison Square Garden, New York, Mỹ. Vốn là những ngôi sao hàng đầu với khối tài sản tỷ đô, cặp đôi chi mạnh tay tổ chức tiệc cưới sang trọng, ước tính lên đến 10-20 triệu USD, mời 1000 khách tham dự, bao gồm những ngôi sao đình đám showbiz.

Đám cưới này dường như mang chủ đề khu vườn. Trong những bức ảnh mà Page Six thu được, những lẵng hoa lớn được nhìn thấy bên trong hội trường cưới có 1000 khách. Những bông hoa có vẻ là những bông hoa lớn màu đào và hồng nhạt điểm xuyết lá xanh. Thậm chí Madison Square Garden còn được thắp sáng bằng đèn màu hồng, khu vực chính được dàn dựng thành 1 khu rừng, hoàn chỉnh với cây cối và thảm trải sàn trông giống như cỏ. Nội thất chủ đạo là màu xanh đậm và hồng, cùng với những chiếc ghế sofa tròn màu trắng, bàn cao, quầy bar và một cầu thang lớn màu trắng.

Taylor Swift - Travis Kelce vừa tưng bừng kết hôn trong hôn lễ kéo dài 3 ngày ở Madison Square Garden, New York, Mỹ. Ảnh: Page Six

Những chi tiết "đậm mùi tiền" khác còn có cả cô dâu và chú rể đều diện lễ phục cưới được thiết kế riêng bởi thương hiệu Christian Dior, qua bàn tay của Giám đốc sáng tạo Jonathan Anderson. Taylor Swift hoàn thiện diện mạo cô dâu xinh đẹp và lộng lẫy của mình bằng đôi giày đặt làm riêng của Christian Louboutin cùng bộ trang sức Cartier đắt giá.

Khác với nhiều đám cưới đình đám của giới giải trí, Taylor Swift và Travis Kelce không chọn phù dâu hay phù rể. Em trai nữ ca sĩ Austin Swift được giao vai trò "Man of Honor" (người đàn ông thân thiết với cô dâu), trong khi anh trai của Travis là Jason Kelce đảm nhận vị trí "Best Man" (người đàn ông thân thiết với chú rể). Đặc biệt, danh hài Adam Sandler là người chủ trì nghi lễ thành hôn của cặp đôi. Theo các nguồn tin, ngôi sao nhạc pop sẽ lên sân khấu biểu diễn trong lễ cưới xa hoa của cô với Travis Kelce để khuấy đảo không khí.

Ảnh: Daily Mail

Ảnh: Daily Mail