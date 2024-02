Taylor Swift ra sao giữa vụ xả súng tại cuộc diễu hành mừng vô địch Super Bowl của bạn trai?

Buổi diễu hành ăn mừng chức vô địch Super Bowl 2024 của đội Kansas City Chiefs đã trở thành thảm kịch khi xảy ra xả súng, làm thương vong ít nhất 23 người vào ngày 14/2 (giờ Mỹ). Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát đã bắt giữ 3 nghi phạm, trong đó 2 nghi phạm có vũ trang.

Các cầu thủ, ban huấn luyện Kansas City Chiefs đã tham gia cuộc diễu hành cùng gia đình và Travis Kelce - bạn trai của Taylor Swift cũng không ngoại lệ. Nhiều fan lo lắng cho sự an toàn của nữ ca sĩ đình đám giữa thảm kịch. Tuy nhiên rất may mắn là Taylor Swift không tham gia cuộc diễu hành, do cô đang bay đến Australia để chuẩn bị cho 3 đêm diễn trong khuôn khổ The Eras Tour. Page Six cũng xác nhận các cầu thủ Kansas City Chiefs, bao gồm Travis Kelce và gia đình của họ đều an toàn sau vụ xả súng.

Page Six xác nhận các cầu thủ Kansas City Chiefs, bao gồm Travis Kelce và gia đình họ đều đã an toàn

Taylor Swift không tham gia cuộc diễu hành vì đang bay đến Australia

Trên mạng xã hội, nhiều cầu thủ xác nhận bản thân đã an toàn, đồng thời thể hiện sự đau buồn sâu sắc trước thảm kịch xả súng. Tuy nhiên đến nay, bạn trai Taylor Swift vẫn chưa có động thái trên mạng xã hội.

Theo cập nhật mới nhất, số nạn nhân của vụ xả súng đã lên đến 23, bao gồm nhiều nạn nhân là trẻ em. Trong số đó có 1 người chết, 7 người bị thương nguy hiểm đến tính mạng và 6 người bị thương nhẹ. Vụ việc này là 1 cú sốc lớn đối với người hâm mộ thể thao trên khắp nước Mỹ nói riêng và thế giới nói chung.

Những kẻ tấn công đã xả súng vào đám đông tham gia cuộc diễu hành, làm ít nhất 23 người thương vong

Cận cảnh hiện trường đẫm máu của vụ xả súng

Cảnh sát đã bắt giữ 3 nghi phạm

Nguồn: Page Six, CNN